Nazilli\'de vatandaşlar iftar sofrasında buluştu

Nazilli Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla Pınarbaşı Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeği binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi gören iftar programında vatandaşlar aynı sofrada buluşarak Ramazan'ın bereketini ve dayanışma ruhunu paylaştı.

İftar programına CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Nazilli İlçe Başkanı Aslı Ökmen, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı ve Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca katıldı.

İftar programı öncesinde Nazilli Belediyesi personelleri saatler öncesinden alana gelerek hazırlıklarını tamamladı. Özellikle yaşlı ve hamile vatandaşlara yemek dağıtımı belediye personelleri tarafından gerçekleştirildi. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik de milletvekilleri, ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla birlikte belediye tarafından beş ayrı noktada kurulan çadırlarda vatandaşlara yemek dağıttı.

İftar saatinin gelmesinin ardından Başkan Dr. Ertuğrul Tetik ve beraberindeki heyet vatandaşların sofralarını tek tek ziyaret ederek "Hayırlı Ramazanlar" dileklerini iletti.

Programda konuşan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek, Pınarbaşı Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında binlerce vatandaşla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Tetik, Nazilli'de dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini belirterek programa katılan ve sofrayı paylaşan tüm vatandaşlara teşekkür etti. - AYDIN