Nazilli'de Yağış Sonrası Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Nazilli'de Yağış Sonrası Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Nazilli\'de Yağış Sonrası Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Nazilli Belediyesi, Yeni Sanayi Mahallesi 1012 Sokak'ta yağış sonrası kullanılamaz hale gelen yolu yenileyerek vatandaşların talebine cevap verdi. Başkan Ertuğrul Tetik, hizmetin her yere ulaşması için çalışmalara devam ediyor.

06.11.2024 16:30  Güncelleme: 16:32
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Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağış sonrası kullanılamaz hale gelen Yeni Sanayi Mahallesi 1012 Sokak'ta yol yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Saha ziyaretleri sırasında bir vatandaşın yol talebini alan ve ekiplerine yapılması için talimat veren Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, büyük küçük demeden şehrin dört bir yanına hizmet ulaştırmaya devam ediyor. Yıllardır evinin önündeki yol yapılmadığı için mağduriyet yaşadığını dile getiren mahalle sakini Osman Çağırkan; "Yoldan gelen su nedeniyle evimizin önü çamur oluyordu ve geçemiyorduk. Başkanımıza söyledik, Allah razı olsun. Ekipleri gönderdi, yolumuz yapıldı" diyerek Başkan Tetik ve ekibine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli'de Yağış Sonrası Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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