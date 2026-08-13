Nazilli\'de Yaz Dönemi DYK Kursları Devam Ediyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) devam ederken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner kursları yerinde inceledi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında ilçede sürdürülen eğitim faaliyetlerini yerinde incelemek amacıyla Nazilli Fen Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyarette okul yöneticileri ve öğretmenlerden, öğrencilerin katıldığı yaz dönemi DYK kurslarının işleyişi ve eğitim süreçleri hakkında bilgi alan Güner, kursların planlı, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurslarda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelen Güner, öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yaz döneminde özveriyle görev yapan öğretmenlere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Güner, kursların etkin ve verimli şekilde yürütülmesinde emeği bulunan okul yöneticilerine de teşekkür etti.

Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden Güner, öğrencilerin kurslara ilişkin görüş ve beklentilerini dinledi. Öğrencilere ders çalışmalarında başarılar dileyen Güner, yaz döneminin eğitim açısından verimli değerlendirilmesinin akademik başarıya önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin akademik gelişimlerini destekleyen eğitim faaliyetlerinin yakından takip edilmeye ve eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.