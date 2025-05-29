Nazilli\'de Yeni Yol Yapım Çalışmaları Başladı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Dallıca Mahallesi 4666 Sokak ve çevresindeki 5 ayrı noktada yeni yol yapım çalışmalarına başladı.

Çevresinde yeni yerleşim alanları, okul ve parkların bulunduğu bölgenin stabilizesini yapan ekipler, yolun kenar bordürlerini hazırlayarak parke taşı döşemeye hazır hale getirdi.

Nazilli Belediyesi olarak; yatırım önceliğini hiç yolu olmayan alanlara verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Op. Dr. Ertuğrul Tetik; "Şehrimizin hızla gelişen ve büyüyen noktalarından biri olan Dallıca'da yeni yol yapım çalışmalarımıza başladık. Toprak yol nedeniyle ulaşımın hem yaz hem de kış aylarında zorlaştığı bu bölgenin hızla yola kavuşması için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalara devam ediyor" sözlerini kaydetti.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür eden mahalle sakinleri, uzun yıllardır yola kavuşmayı beklediklerini ifade ederek bölgede yatırımların devam etmesi talebinde bulundu. - AYDIN