Nazilli'de Yeni Yol Yapım Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Nazilli'de Yeni Yol Yapım Çalışmaları Tamamlandı

Nazilli\'de Yeni Yol Yapım Çalışmaları Tamamlandı

Nazilli Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde Vergi Dairesi'nin batısında yer alan eski toprak yolu parke taşı ile döşeyerek, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırdı.

20.11.2024 15:56  Güncelleme: 15:58
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Nazilli Mahallesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yeşilyurt Mahallesi 380 Sokak'ın batısında başlatılan yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Nazilli Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde hizmet binası bulunan Vergi Dairesi batısındaki eski toprak yolu açarak parke taşı döşedi. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 600 metrekare alan iş makineleri ile stabilize edilerek parke taşı döşemeye hazır hale getirildi. Ön hazırlıkları tamamlanan yola kilit parke taşı döşenerek yaya ve araç trafiğine açıldı.

Özellikle Vergi Dairesi ile İş Mahkemesi'nin bulunduğu alanın vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanıldığına dikkat çeken belediye yetkilileri, yolun tamamlanmasıyla vatandaşların daha konforlu bir ulaşıma kavuştuğunu ifade etti.

Yol yapım çalışmalarının ihtiyaç ivediliği gözetilerek tüm mahallelerde devam edeceğinin altını çizen Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Gece gündüz demeden Nazillimiz için çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Halkımızdan gelen talepler ve saha ekiplerimizin incelemeleriyle yol yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine hizmet götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli'de Yeni Yol Yapım Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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