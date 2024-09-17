Nazilli\'de Zabıta Ekipleri Gıda Güvenliği Denetimlerine Devam Ediyor

Yerel

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde gıda güvenliğini sağlamak ve hijyen standartlarını korumak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerine devam ediyor.

Son olarak Uzun Çarşı bölgesindeki tavukçuları denetleyen ekipler, işletmelerin genel temizlik durumu, çalışanların kişisel hijyeni ve ürünlerin saklama koşullarını inceledi.

Denetimler esnasında bazı işletmelerin kurallara yeterince riayet etmediği belirlenerek eksiklerin giderilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu ve gerekli düzenlemeleri yapmaları için belirli bir süre tanındı. Ayrıca, işletme sahiplerine doğru temizlik yöntemleri ve gıda güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı. - AYDIN