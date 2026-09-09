Nazilli'nin 42 yıllık Türk Sanat Müziği Korosu yeni dönem provalarına başladı - Son Dakika
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Nazilli'nin 42 yıllık Türk Sanat Müziği Korosu yeni dönem provalarına başladı

Nazilli\'nin 42 yıllık Türk Sanat Müziği Korosu yeni dönem provalarına başladı
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Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Murat Sezar yönetiminde yeni dönem çalışmalarına başladı. 60 kişilik ekibiyle Lütfi Selek Kültür Merkezi'nde haftanın iki günü prova yapan koro, yeni konser sezonuna hazırlanıyor.

Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu, yeni dönem çalışmalarına başladı.

42 yıldır Nazilli Belediyesi bünyesinde Türk Sanat Müziği kültürünü yaşatan ve bugüne kadar sayısız konsere imza atan koro, yeni sezonda da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 60 kişilik korist ve saz ekibinden oluşan koro, Şef Murat Sezar yönetiminde Lütfi Selek Kültür Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Her Pazartesi ve Çarşamba günü gerçekleştirilen provalarda yeni dönem konserlerinin repertuvarı titizlikle hazırlanıyor.

Nazilli'nin kültür ve sanat alanında güçlü bir birikime sahip olduğunu ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 42 yıldır büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren koroya teşekkür ederek "42 yıldır belediyemiz çatısı altında Türk Sanat Müziğimizin birbirinden kıymetli eserlerini yaşatan çok değerli bir koroya sahibiz. Geçmişten bugüne bu güzel topluluğa emek veren herkese, bugün aynı heyecan ve özveriyle çalışmalarını sürdüren koristlerimize, saz ekibimize ve Şefimiz Murat Sezar'a gönülden teşekkür ediyorum. Sanat, bir kentin ruhunu ve kültürel kimliğini besleyen en önemli değerlerden biridir. Nazilli Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının yanında olmaya, kentimizin kültürel zenginliğini gelecek kuşaklara taşımaya devam edeceğiz. Yeni dönemin koromuz ve sanatseverlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli'nin 42 yıllık Türk Sanat Müziği Korosu yeni dönem provalarına başladı - Son Dakika

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