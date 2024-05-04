Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Nazilli Özel Eğitim İş Okulu öğrencilerine diyabet eğitimi - Son Dakika
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Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Nazilli Özel Eğitim İş Okulu öğrencilerine diyabet eğitimi

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü\'nden Nazilli Özel Eğitim İş Okulu öğrencilerine diyabet eğitimi

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli diyetisyen Özlem Güçlü, Nazilli Özel Eğitim İş Okulu öğrencilerine diyabet konusunda bilgilendirici eğitim verdi. Eğitimde diyabetin ne olduğu, korunma yöntemleri, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin önemi gibi konular detaylı bir şekilde anlatıldı. Program sonunda öğrenciler ve öğretmenler, Güçlü'ye teşekkür etti.

04.05.2024 16:31
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Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli diyetisyen Özlem Güçlü, Nazilli Özel Eğitim İş Okulu öğrencilerine diyabet konusunda bilgilendirici eğitim verdi.

Sağlık bilincinin artırılması ve toplumun genel sağlığının korunması amacıyla Nazilli Özel Eğitim İş Okulu öğrencileri diyabet konusunda bilgilendirildi. Öğrencilere, diyabetin ne olduğu ve korunmak için neler yapılabileceği konularında detaylı bilgiler aktaran diyetisyen Özlem Güçlü, sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayarak diyabet riskini azaltmanın yollarını anlattı. Eğitimde öğrencilere, düzenli egzersiz yapmanın ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının diyabetin önlenmesindeki etkileri üzerinde duruldu. Ayrıca, diyabetin belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında da bilgiler paylaşıldı.

Eğitim programı, öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına ve diyabetle mücadelede bilinçlenmelerine katkı sağlarken program sonunda öğrencileri ve öğretmenler Güçlü'ye teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Nazilli Özel Eğitim İş Okulu öğrencilerine diyabet eğitimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Nazilli Özel Eğitim İş Okulu öğrencilerine diyabet eğitimi - Son Dakika
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