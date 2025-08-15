Nazilli Sümerbank ve Atatürk\'ün Ekonomik Görüşleri

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) düzenlediği 'Çarşamba Söyleşileri'nin bu haftaki konuğu bölgenin yakın tarihi üzerine birçok kitaba imza atan yerel Tarihçi-Yazar Etem Oruç olurken söyleşide Nazilli'nin hafızasında yer eden Sümerbank ve Atatürk'ün ekonomik görüşleri konuşuldu.

Tarihçi-Yazar Etem Oruç, 'Nazilli Sümerbank Fabrikası ve Atatürk'ün Ekonomik Görüşleri' başlıklı sunumunda fabrikanın kuruluşundan günümüze uzanan hikayesini aktardı. Mustafa Kemal Atatürk'ün kafasındaki fabrikanın yalnızca üretim yapılan bir tesis değil; araştırma-geliştirme çalışmaları yapılan bir laboratuvar, eğitim verilen bir okul, sanat ve spor imkanlarının bulunduğu bir kültür kompleksi olduğunu vurguladı. Kadının sosyal hayatta daha fazla yer almasını sağlayan ve sadece fabrika işçilerine değil, çevre köylerde yaşayanlara da pek çok imkan sunan Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nın, bir 'sosyal fabrika' olarak tasarlandığını belirten Oruç, o dönemde üretilen basmalardan bir parçayı da konuklara gösterdi.

Sunumda, 'Gıdı Gıdı' treni ve işçilere sağladığı avantajlar da anlatıldı. Atatürk'ün ekonomik görüşlerine dair örnekler paylaşıldı. Program sonunda, çocukluk ve gençlik yılları Sümerbank lojmanlarında geçen dostları tarafından Etem Oruç'a EKODOSD'un teşekkür belgesi takdim edildi. - AYDIN