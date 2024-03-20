Nazilli Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 İhracat Sezonunda 19 Bin 472 Ton Tarımsal Ürün İçin Kontrol Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Nazilli Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 İhracat Sezonunda 19 Bin 472 Ton Tarımsal Ürün İçin Kontrol Gerçekleştirdi

Nazilli Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 İhracat Sezonunda 19 Bin 472 Ton Tarımsal Ürün İçin Kontrol Gerçekleştirdi

Nazilli Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri, 2023 yılı ihracat sezonunda Eylül ayından itibaren toplam 19 bin 472 ton kuru kayısı, incir cipsi, zeytin, zeytinyağı gibi tarımsal ürünlerin ihracatı için titiz bir kontrol gerçekleştirdi. Kontroller, ürünlerin belirlenen standartlara uygunluğunu sağlamak amacıyla yapıldı.

20.03.2024 10:06  Güncelleme: 10:07
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Nazilli Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından 2023 yılı ihracat başlangıcı olan Eylül ayından itibaren önemli bir kısmı kuru incir olmak üzere toplam 19 bin 472 ton kuru kayısı, incir cipsi, zeytin, zeytinyağı ve benzeri gibi tarımsal ürün için ihracat kontrolü gerçekleştirildi.

Nazilli Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, 2023 yılı ihracat sezonunda gerçekleştirilen kontrollerin detaylarını paylaştı. Eylül ayından itibaren başlayan ihracat sürecinde, kuru incir başta olmak üzere toplam 19 bin 472 ton tarımsal ürünün ihracatı için titiz bir kontrol gerçekleştirildi. Kontroller, kuru incir, incir cipsi, zeytin, zeytinyağı gibi çeşitli tarımsal ürünlerin ihracatını kapsadı. Tarımsal ürünlerin yurt dışındaki pazarlarda güvenilir bir şekilde temsil edilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde görevliler ürünlerin belirlenen standartlarını titizlikle inceledi.

Konuyla ilgili Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlçe Müdürlüğümüz Kontrol Görevlileri tarafından 2023 yılı ihracat başlangıcı olan Eylül ayından itibaren önemli bir kısmı kuru incir olmak üzere toplam 19 bin 472 ton kuru kayısı, incir cipsi, zeytin, zeytinyağı ve benzeri gibi tarımsal ürün için ihracat kontrolü gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 16 bin 210 ton olan ihracat rakamı 2023 yılında yüzde 20'lik artış göstererek 19 bin 472 ton olmuştur. Bu çerçevede bin 310 adet gıda sağlık sertifikası, bin 374 adet bitki sağlık sertifikası olmak üzere toplam 2 bin 684 adet sertifika tanzim edilmiştir. Buharkent, Bozdoğan, Kuyucak, Karacasu, İlçelerinin de ihracatı Müdürlüğümüzce ihracat ve ihracat iş, işlemleriyle ilgili süreç devam etmektedir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 İhracat Sezonunda 19 Bin 472 Ton Tarımsal Ürün İçin Kontrol Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 İhracat Sezonunda 19 Bin 472 Ton Tarımsal Ürün İçin Kontrol Gerçekleştirdi - Son Dakika
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