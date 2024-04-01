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Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan: Seçimlerde Kazanan Demokrasi Oldu - Son Dakika
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Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan: Seçimlerde Kazanan Demokrasi Oldu

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan: Seçimlerde Kazanan Demokrasi Oldu

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tamamlanmasının ardından yapılan açıklamada, seçimlerin büyük bir siyasi olgunluk içinde tamamlandığını ve kazananın demokrasi olduğunu belirtti.

01.04.2024 14:11  Güncelleme: 14:18
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri' nin tamamlanmasının ardından Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, "Bölgemizde Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği için mücadele eden partilerin üyeleri büyük bir siyasi olgunluk içinde seçimleri tamamladılar. Kazanan demokrasi olmuştur" dedi.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin tamamlanmasının ardından Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan bir açıklama yaptı.

Arslan açıklamasında, "Bölgemizdeki seçimler bize yakışan bir biçimde büyük bir siyasi olgunluk içinde tamamlandı ve bölge insanımızın iradesi sonuçlara tam olarak yansıdı. Öncelikle kazanan adayları ve meclis üyelerini tebrik ediyorum. Bu seçimlerin galibi net bir şekilde demokrasi ve bölge insanımızın iradesi olmuştur. Bundan sonra yapılması gereken çalışmalar bellidir. Siyasi parti adaylarına seçimden önce takdim ettiğimiz "Sorunlar Dosyası" nın seçilen başkan ve meclis üyeleri için iyi bir referans olacağına inanıyorum. Bölge insanımızın siyasi düşüncesi ne olursa olsun; kentimizin ve bölgemizin sorunları bellidir. Sanayi ve ticaret alanlarının yetersizliği, trafik yoğunluğu ve altyapı sorunları ilk akla gelen ve çözülmesi gereken önemli konulardır. Ayrıca bugüne kadar şehreminilerin başta imar düzenlemeleri olmak üzere kenti ve bölgeyi ilgilendiren önemli kararlarda ilgili tarafların görüşlerini almaması, istek ve talepleri görmezden gelmesi malum sonuçları ortaya çıkarmıştır. Bundan böyle meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve konuyla ilgili kim varsa tüm tarafların fikirleri ve talepleri irdelenerek ortak bir yönetim biçimi benimsenmesi başarıyı ve kazancı getirecektir. Tüm siyasi partilere eşit mesafede ve siyaset üstü bir kurum olarak Nazilli Ticaret Odası, bölgemizin ve üyelerimizin menfaatine olacak her konuda işbirliğine hazırdır. Güç birliğine önem vermeyen, dar çerçevede karar alıp uygulamayı tercih eden karar alıcıların bu güne kadar başarıya ulaştıkları görülmemiştir. Ortak menfaatimiz şehrimiz ve bölgemizin kalkınması olduğuna göre NTO işbirliğine ve kurumsal dayanışmaya hazırdır. Bu vesileyle seçimden galibiyet ile çıkan tüm belediye başkanları ve meclis üyelerini oda üyelerimiz adına tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan: Seçimlerde Kazanan Demokrasi Oldu - Son Dakika

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