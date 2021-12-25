Üye Girişi
Nazillili Gazeteciler hizmet binalarına kavuştu - Son Dakika

Nazillili Gazeteciler hizmet binalarına kavuştu

25.12.2021 13:11
Nazillili Gazeteciler hizmet binalarına kavuştu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 28 yıl önce kurulan Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'nde (NGC)tek liste ile gidilen olağan genel kurulda mevcut Başkan Ümit Özmen güven tazelerken, NGC'nin yıllardır süren hizmet binası hasreti de sona erdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 28 yıl önce kurulan Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'nde (NGC)tek liste ile gidilen olağan genel kurulda mevcut Başkan Ümit Özmen güven tazelerken, NGC'nin yıllardır süren hizmet binası hasreti de sona erdi.

Nazilli'de 1993 yılında kurulduğu günden bu yana 28 yıldır aralıksız hizmet veren Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'nde genel kurul heyecanı yaşandı. Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda yapılan kongreye Türkiye Gazetecileri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcı Sefa Özdemir, Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı, Nazilli Belediyesi Basın Halkla İşler Müdürü Koray Öden ve cemiyet üyesi gazeteciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede divan başkanlığına Türkiye Gazetecileri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcı Sefa Özdemir, yardımcılıklarına Nazan Altınayar ve Şenol Babacan seçildi. Özmen başkanlığındaki mali ve idari işler oy birliği ile kabul edildi. Ardından tek liste ile girilen kongrede oy birliği ile alınan kararla açık oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu Ümit Özmen başkalığındaki yeni yönetim bütün üyelerin oyunu alan Ümit Özmen NGC başkanlığına tekrar seçildi.

NGC hizmet binasına kavuştu

Kongrenin ardından kurulduğu günden bu yana hizmet binası bulunmayan NGC'nin hizmet binası geniş katılımlı tören ile açıldı. Açılışa Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş başta olmak üzere siyaset, spor ve iş dünyasından bir çok isim katıldı. Nazilli Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılan olağan genel kurulun ardından NGC hizmet binasının açılışına geçildi.

"Çalışmaya devam edeceğiz"

NGC Başkanı Ümit Özmen açılışta yaptığı konuşmada, "Kurulduğu 1993 yılından bu yana Nazilli'de hizmet eden gazetecileri bir çatı altında toplayan ve 28 yıldır faaliyetlerini sürdüren Nazilli Gazeteciler Cemiyetimizin hizmet binası açılışı için bugün burada bir araya gelmiş bulunmaktayız. Nazilli Gazeteciler Cemiyeti olarak bugün yaptığımız genel kurul ile yeniden 3 yıllığına bu göreve seçilmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Nazilli ve sorumluluk alanında bulunan Kuyucak, Buharkent, Karacasu, Bozdoğan, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerinde bu mesleği hakkı ile icra eden tüm basın çalışanlarının haklarını ve menfaatlerini koruyup gözetmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Güzel bir çalışmaya imza attık"

NGC hizmet binasının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Özmen konuşmasını şu sözlerle noktaladı; "İletişim çağının hayatımızın her noktasına sirayet ettiği bir dönemde iletişim ağlarını iyi kullanarak doğru haberi verme, tarafsızlık, özel hayata saygı ve hukukun evrenselliği ilkelerinden ödün vermeyen zamana karşı stresli ortamlarda haberini halka ulaştırmak için gayret içerisinde olan meslektaşlarımı sizlerin önünde tekrar yürekten kutluyorum. Basın mensuplarının, bugün içinde bulunduğu zor koşulları hepimiz biliyor, bizzat yaşıyoruz. Zor çalışma koşullarından ekonomik sıkıntılardan özgürlüklere kadar geniş bir yelpazede yer alan bu sorunları, dayanışma içinde çözme kararlılığındayız. Bugün sizlere bu sorunlardan bahsetmek de istemiyorum, çünkü bunları onlarca kez anlattık, mücadelesini de sürdürüyoruz. Bugün nasipse güzel bir çalışmaya imza attık."

Okunan duaların ardından protokol ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti. Protokol üyeleri daha sonra hizmet binasını gezerek NGC Başkanı Ümit Özmen'den bilgi aldı. Ümit Özmen Başkanlığındaki NGC Yönetim kurulu listesinde, Ali Soydemir, Timuçin Kılıç, Eray Gökçe, Ayşe Aktaş, Mehmet Kemal Altan, Mustafa Çelik. Denetim kurulu üyeleri: Hakan Tekeoğlu, Rabia İmren Esenkoğa, Ömer Duran. Seçici kurul üyeleri: Birol Ertemöz, Murat Gürkan, Özgür Dedeoluk, Disiplin Kurulu üyeleri Erdal Savaş, Nazan Altınayar ve Filiz Özdemir yer aldı. - AYDIN

Nazillili Gazeteciler hizmet binalarına kavuştu
Nazillili Gazeteciler hizmet binalarına kavuştu
Nazillili Gazeteciler hizmet binalarına kavuştu
Nazillili Gazeteciler hizmet binalarına kavuştu
Nazillili Gazeteciler hizmet binalarına kavuştu
Nazillili Gazeteciler hizmet binalarına kavuştu

YORUMLAR
500

Ümit Özmen, Nazilli, Tiyatro, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazillili Gazeteciler hizmet binalarına kavuştu - Son Dakika


Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı         
13:09
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı         
12:08
Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı         
12:05
Son Dakika: Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın ihraç edilmesinin yolu açıldı Son Dakika: Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın ihraç edilmesinin yolu açıldı         
11:31
Ayrıldığı imam nikahlı eşini bıçaklayan adamın savunması: Bardan bir erkekle çıkarken gördüm Ayrıldığı imam nikahlı eşini bıçaklayan adamın savunması: Bardan bir erkekle çıkarken gördüm         
11:15
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Kediden korkan köpek ortalığı birbirine kattı! Olan yolda yürüyen genç kıza oldu Kediden korkan köpek ortalığı birbirine kattı! Olan yolda yürüyen genç kıza oldu         
10:23
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor         
17:27
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19

Son Dakika Haberleri
13:08 Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı
13:07 Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi?
12:50 BTP Lideri Hüseyin Baş, "Piyasaya 40 milyar dolar sürüldü" iddiasında ısrarcı
12:43 Ermenistan lideri Paşinyan müzakereler öncesinde konuştu: Erdoğan'la görüşme olacak mı?
12:39 Yıllarca sadece 5-6 çeşit gıda yiyebildi! Flora transferiyle hayatı kurtuldu
12:33 Fenerbahçe'de hareketli günler! Teknik direktör Bilic, golcüleri ise Boupendza ve Muriqi oluyor
12:33 Habermetre açıkladı! İşte 2021 yılında en çok habere konu olan fenomenler
12:32 Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının inanılmaz savunması: Geceleri sevgilisinin adını sayıklıyordu
12:31 Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı
12:15 Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 13:22:06. #1.11#
SON DAKİKA: Nazillili Gazeteciler hizmet binalarına kavuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement