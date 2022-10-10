Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, 'Trafik Dedektifleri Projesi' çerçevesinde; Demirciler Mahallesi'nde bulunan Demirciler İlköğretim Okulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören 184 öğrenciye trafik ışıkları, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri gibi trafik kuralları konularında eğitim verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Trafik Şube Müdürlüğü, Nazilli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Nazillili öğrenciler trafik kurallarına karşı bilgilendirildi - Son Dakika

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