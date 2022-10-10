Nazillili öğrenciler trafik kurallarına karşı bilgilendirildi - Son Dakika
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Nazillili öğrenciler trafik kurallarına karşı bilgilendirildi

10.10.2022 11:50
Nazillili öğrenciler trafik kurallarına karşı bilgilendirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik trafik kuralları eğitimi verildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik trafik kuralları eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, 'Trafik Dedektifleri Projesi' çerçevesinde; Demirciler Mahallesi'nde bulunan Demirciler İlköğretim Okulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören 184 öğrenciye trafik ışıkları, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri gibi trafik kuralları konularında eğitim verildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Trafik Şube Müdürlüğü, Nazilli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazillili öğrenciler trafik kurallarına karşı bilgilendirildi - Son Dakika

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