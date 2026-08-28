Nazımiye'nin huzur dönüşü: Festivaller ve inanç turizmi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nazımiye'nin huzur dönüşü: Festivaller ve inanç turizmi

Nazımiye\'nin huzur dönüşü: Festivaller ve inanç turizmi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi, 2015'teki PKK saldırısının ardından terörle mücadele ve Terörsüz Türkiye süreciyle huzura kavuştu. Bugün festivaller, kültürel etkinlikler ve Düzgün Baba Ziyaretgahı ile inanç turizminde öne çıkan ilçede vatandaşlar rahat bir yaşam sürüyor.

28 Ağustos 2015'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası çatışmanın yaşandığı Tunceli'nin Nazımiye ilçesi, aradan geçen yıllarda terörle mücadelenin etkin şekilde yürütülmesi, Terörsüz Türkiye süreciyle bugün festivallerin düzenlendiği, inanç turizminin geliştiği ve vatandaşların huzur içinde yaşadığı bir ilçe haline geldi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi, 28 Ağustos 2015 tarihinde PKK'lı bir grubun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıyla sarsıldı. Polislerin saldırıya anında karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 2 PKK'lı ölü ele geçirilirken, 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polislerden biri, helikopterle sevk edildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Saldırının ardından ilçede sivil kayıpların yaşanmaması amacıyla kısa süreli sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Terör saldırılarının ve güvenlik endişesinin gölgesinde kalan ilçede vatandaşlar uzun süre günlük yaşamlarını kısıtlamalar içerisinde sürdürmek zorunda kaldı.

Aradan geçen yıllarda terörle mücadelede yürütülen kararlı çalışmalarla birlikte Nazımiye'de güvenlik ortamı yeniden tesis edildi. Özellikle son dönemde Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte kentte terörün izleri büyük ölçüde silinirken, ilçede sosyal ve ekonomik hayat da yeniden canlandı. Bir dönem vatandaşların kapılarını dahi açmakta zorlandığı Nazımiye, bugün düzenlenen festivaller, kültürel etkinlikler ve gelişen inanç turizmiyle anılıyor. İlçenin önemli inanç merkezlerinden Düzgün Baba Ziyaretgahı da bölgeye gelen ziyaretçiler için önemli bir merkez olurken, vatandaşlar geçmişte yaşanan günlerin aksine bugün ilçede huzur içerisinde yaşamlarını sürdürüyor.

"Herkes gitti, kalanlar da burada kapılarını bile açmıyordu. O kadar zor günler yaşadılar"

Nazımiye'de terör dönemine yakından tanıklık eden ve ilçenin geçirdiği değişime şahit olan Saadet Gürbüz, o yıllarda vatandaşların yaşadığı zorlukları anlatarak ilçenin bugün geldiği noktaya dikkat çekti. Gürbüz, "Çok zor şartlarda yaşadılar. Kimse kalmadı, burada binde biri kalmadı. Herkes gitti, kalanlar da burada kapılarını bile açmıyordu. O kadar zor günler yaşadılar. Ama Allah'a şükür şimdi çok iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Bilmiyorum artık insanların elinde, ne diyelim. Ama bizim ilçeyi mahvettiler, ilçe kalmadı. Allah her şeyin hayırlısını bizim gençlere nasip etsin. Eskiden daha iyidir şimdi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Türkiye, Tunceli, Terör, Yerel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazımiye'nin huzur dönüşü: Festivaller ve inanç turizmi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film çekimi sandıkları olay gerçek çıktı Boğaz’a atladı, vatandaşlar yetişti Film çekimi sandıkları olay gerçek çıktı! Boğaz’a atladı, vatandaşlar yetişti
St. Petersburg’da patlama: 1 asker öldü, 1 yaralı St. Petersburg'da patlama: 1 asker öldü, 1 yaralı
İki yaşındaki Fatma, 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü: Mucizevi şekilde kurtuldu İki yaşındaki Fatma, 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü: Mucizevi şekilde kurtuldu
Galatasaray Leao transferinde geriye düştü Gece yarısı sürprizi Galatasaray Leao transferinde geriye düştü! Gece yarısı sürprizi
Bakan Şimşek’ten esnafa kredi müjdesi: Yeni düzenlemeyle... Bakan Şimşek'ten esnafa kredi müjdesi: Yeni düzenlemeyle...
Bursa’da mühürlü atölyede patlama kamerada Bursa'da mühürlü atölyede patlama kamerada

10:47
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
10:27
Erhan Çelik’ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
Erhan Çelik'ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
10:17
İsmail Kartal’ın Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde
İsmail Kartal'ın Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde
09:58
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
09:46
MEB duyurdu Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
09:29
Tibet’te baraj patladı, sular Nepal’e doğru geliyor Halka “Yükseklere kaçın“ uyarısı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka "Yükseklere kaçın" uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 11:22:28. #7.12#
SON DAKİKA: Nazımiye'nin huzur dönüşü: Festivaller ve inanç turizmi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement