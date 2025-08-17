NB8 Ülkeleri'nden Ukrayna'ya Destek Çağrısı - Son Dakika
NB8 Ülkeleri'nden Ukrayna'ya Destek Çağrısı

17.08.2025 03:45
Kuzey Baltık Sekizlisi liderleri, Ukrayna'nın güvenliği için ateşkes ve silahlandırma vurgusu yaptı.

Kuzey Baltık Sekizlisi (NB8) ülkelerinin liderleri tarafından yapılan ortak açıklamada, adil ve kalıcı bir barış için ateşkes ve Ukrayna'ya yönelik sağlam güvenlik garantilerinin gerekli olduğu vurgulanarak, " Rusya'nın saldırganlığını caydırmak için Ukrayna'yı silahlandırmaya ve Avrupa'nın savunmasını güçlendirmeye devam edeceğiz" denildi.

Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç, Estonya, Letonya ve Litvanya'dan oluşan Kuzey-Baltık Sekizlisi (NB8) ülkelerinin liderleri, Ukrayna ile ilgili ortak bir yazılı açıklama yaptı. "NB8" ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganca savaşını sona erdirmeye yönelik çabalarına desteği sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için bir sonraki adım Ukrayna ile birlikte atılmalıdır. Ukrayna'nın geleceğine yalnızca Ukrayna karar verebilir. Ukrayna hakkında Ukrayna olmadan, Avrupa hakkında Avrupa olmadan karar alınamaz" ifadeleri kullanıldı.

"Tecrübeler Putin'e güvenilemeyeceğini gösterdi"

Ukrayna savaşının nedeninin Rusya olduğu hatırlatılan açıklamada, "Tecrübeler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenilemeyeceğini göstermiştir. Nihayetinde uluslararası hukukun açık ihlallerini sona erdirmek Rusya'nın sorumluluğundadır. Bu savaşın ana nedenleri Rusya'nın saldırganlığı ve emperyalist emelleridir" denildi. Adil ve kalıcı bir barış için ateşkes ve Ukrayna'ya yönelik sağlam güvenlik garantilerinin gerekli olduğu hatırlatılarak, "Bir barış anlaşması, Ukrayna'yı gelecekteki herhangi bir saldırıya karşı korumak üzere transatlantik ortakların kesin ve somut taahhütlerini içermelidir. Başkan Trump'ın ABD'nin güvenlik garantilerine katılmaya hazır olduğunu belirten açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

"Rusya öldürmeyi devam ettiği sürece yaptırımları güçlendireceğiz"

Rusya'nın işgal altındaki bölgelerden kaçırdığı çocukları, savaş esirlerini ve sivil tutukluları acilen iade etmesi gerektiği kaydedilerek, "Rusya'nın Ukrayna'nın AB ve NATO'ya giden yolunda veto hakkı yoktur. Rusya'nın saldırganlığını caydırmak için Ukrayna'yı silahlandırmaya ve Avrupa'nın savunmasını güçlendirmeye devam edeceğiz. Rusya öldürmeye devam ettiği sürece, Rusya'nın savaş ekonomisi üzerinde baskı kurmak amacıyla yaptırımları ve daha geniş ekonomik önlemleri güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğimizde kararlıyız" denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den "NB8" ülkelerinin liderlerine teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "NB8" ülkelerinin liderlerine teşekkür ederek, "Rusya'nın defalarca yapılan ateşkes çağrılarını reddettiğini ve öldürmeyi ne zaman durduracağına hala karar vermediğini görüyoruz. Bu durum işleri karmaşıklaştırıyor" ifadelerini kullandı. Rusya'nın saldırıları durdurma iradesinden dahi yoksun olduğunu belirten Zelenskiy, "Rusya'nın çok daha büyük bir adım olan komşularıyla onlarca yıl boyunca barış içinde bir arada yaşama iradesini kazanmasını sağlamak için çok çaba gerekebilir" uyarısında bulundu. Başkan Trump ile yapılacak toplantıya hazırlandıklarını belirten Zelenskiy, "Tüm liderlerin, ayrıntıların netleştirilmesi ve hangi adımların gerekli ve etkili olacağının belirlenmesi için diyalog gerektiği konusunda hemfikir olması önemli. Ukrayna olarak Kuzey-Baltık ortaklarının ilkesel açıklamasını memnuniyetle karşılıyor ve verdikleri bu çok önemli destek için teşekkür ediyoruz. Hepimizin birliği, her birimizi güçlendiriyor" dedi. - KOPENHAG

Kaynak: İHA

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
