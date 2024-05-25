Necip Fazıl Kısakürek Sergisi Talas'ta Açıldı - Son Dakika
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Necip Fazıl Kısakürek Sergisi Talas'ta Açıldı

Necip Fazıl Kısakürek Sergisi Talas\'ta Açıldı

Necip Fazıl Kısakürek'in ölümünün 41. yıl dönümünde Talas Belediyesi tarafından düzenlenen sergide, üstadın eserleri ve hayatını anlatan fotoğraflar ve hatıralar yer aldı.

25.05.2024 11:11  Güncelleme: 11:12
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Necip Fazıl Kısakürek, ölümünün 41. yıl dönümünde Talas Belediyesi tarafından hazırlanan "Her Yönüyle Necip Kısakürek Sergisi" ile bir kez daha anıldı. Sergide üstad Necip Fazıl'ın eserleri ve hayatını anlatan çok sayıda fotoğraf ve hatıratın yanı sıra Büyük Doğu Dergisi'nin orijinal sayıları yer aldı.

Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'deki sergiyi gençlerle birlikte gezen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, amaçlarının Necip Fazıl Kısakürek'i anmak ve anlamak olduğunu söyledi. Serginin büyük emeklerle hazırlandığını belirten Başkan Yalçın, "Ölümünün 41. yıl dönümünde aksiyon adamı üstat Necip Fazıl Kısakürek'i fotoğrafları ve eserlerinden bazılarının yer aldığı sergiyi açtık. Allah'a çok şükür ki Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren en aksiyoner insanı olan üstad Necip Fazıl Kısakürek ile biz aynı zamanda yaşamış ve tanıma fırsatı bulmuşuz. Çünkü medeniyet inşasını yapmaya çalışmak başka bir şey, bunu gerçekleştirmiş bir kişiyle tanışmak başka bir şey. Şu anda Türkiye'yi yönetenler eserlerinden istifade etmiş insanlar. Milli ve manevi değerler adına, bir kaygı insanı olmak, bir hassasiyet duymak sonra da bunu aksiyona dökmek Necip Fazıl Kısakürek'in en önemli özelliklerinden sadece birkaç tanesi. Kendisi Kahramanmaraşlı olmasına rağmen, Kayseri'ye ayrı bir yakınlığı var. Kayserililerin yakınlık göstermesinden dolayı, "Sanki Kayseriliyim" demiştir. Eserlerini burada görmek o anlayış için bir aşı, muhabbet anlamında bir çalışma. Kendisini bir kez daha rahmetle yad ediyorum" dedi.

Başkan Yalçın ayrıca, "Sergiye ilgi gösteren gençlere ve Kayseri Eğitim Kültür Vakfına bizimle bilgilerini belgelerini paylaştıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in yaşadığı asrın dehası olduğunu söyleyen Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Mustafa Tekelioğlu, "Necip Fazıl'ı anlamak için okumak lazım idrak etmek, tefekkür etmek lazım. İddiası ve kavgası olan mensup olduğu medeniyetin inşası ile alakalı çok büyük riskler alan bir mütefekkir. Dolayısıyla Necip Fazıl ile hesaplaşmadan münevver ve aydın olmak hiç mümkün değildir. Necip Fazıl'ı her yönüyle tetkik etmek icap eder. Bu manada öğrencilere çok iş düşüyor. Necip Fazıl'ı bilmeden şiiri anlamak, Necip Fazıl'ı okumadan tefekkürü anlamak mümkün değildir" şeklinde konuştu.

Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in yaşadığı asrın dehası olduğunu söyleyen Tekelioğlu, "Necip Fazıl'ı anlamak için okumak lazım idrak etmek, tefekkür etmek lazım. İddiası ve kavgası olan mensup olduğu medeniyetin inşaası ile alakalı çok büyük riskler alan bir mütefekkir. Dolayısıyla Necip Fazıl ile hesaplaşmadan münevver ve aydın olmak hiç mümkün değildir. Necip Fazıl'ı her yönüyle tetkik etmek icap eder. Bu manada öğrencilere çok iş düşüyor. Necip Fazıl'ı bilmeden şiiri anlamak, Necip Fazıl'ı okumadan tefekkürü anlamak mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın'dan sergiye özel eserler

Sergide Necip Fazıl Kısakürek'in gençliğe hitabesi ve çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanki fotoğrafları kronolojik olarak sıralanırken, aynı zamanda Başkan Yalçın kütüphanesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek'e ait çok sayıda kitabın ilk baskı ve imzalı örneklerini de görücüye çıkardı.

Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'deki "Her Yönüyle Necip Kısakürek Sergisi" 26 Mayıs Pazar günü akşamına kadar açık kalacak sergi, ücretsiz olarak gezilebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Necip Fazıl Kısakürek Sergisi Talas'ta Açıldı - Son Dakika

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