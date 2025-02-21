Necip Öztürk Camii İbadete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Necip Öztürk Camii İbadete Açıldı

Necip Öztürk Camii İbadete Açıldı

Besni'de hayırsever Necip Öztürk tarafından yaptırılan cami, Cuma namazıyla açıldı.

21.02.2025 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Besnili hayırsever Necip Öztürk tarafından yaptırılan Necip Öztürk Camii, bugün Besni Kaymakamı Çağlar Partal'nda katıldığı Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.

Erdemoğlu Mahallesi'nde, Millet Parkı bitişiğinde inşa edilen cami, Selçuklu mimarisi tarzıyla dikkat çekerken, bin kişilik kapasitesiyle vatandaşlara hizmet verecek. Caminin hemen altında yer alan Zehra Öztürk Kreşi de yakın zamanda faaliyete geçecek.

Açılışın ardından açıklamalarda bulunan Besni Kaymakamı Çağlar Partal, caminin hem mimari açıdan hem de konum itibarıyla ilçeye büyük katkı sağladığını belirtti.

Kaymakam Partal, "Bugün Necip Öztürk Camii'nde ilk Cuma namazımızı kıldık ve camimiz fiilen ibadete açılmış oldu. Uzun süredir devam eden inşaat süreci, Besnili hayırsever hemşerimiz Necip Öztürk tarafından burada bir cami projesi ve kreş yapımı devam etti ve bugünde nihayete erdi. Gerçekten çok güzel bir proje oldu. En ince detayına kadar düşünülerek planlanmış ve kentin estetiğine katkı sağlayan bir yapı ortaya çıktı.

Burası, Besni'nin kalbi diyebileceğimiz bir alan. Öğrencilerimiz, vatandaşlarımız bu bölgede sürekli vakit geçiriyor. Camimiz de bu alana önemli bir katkı sunacak. Altında yer alan kreşle birlikte hem eğitim hem ibadet anlamında yaşayan bir merkez olacak. Hayırseverimiz Dr. Necip Öztürk ve ailesine teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Caminin açılışı, Besni halkının yoğun katılımıyla gerçekleşirken, vatandaşlar hayırsever Dr. Necip Öztürk'e teşekkür ederek, caminin ve kreşin ilçeye büyük bir kazanım olduğunu dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Besni, Yerel, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Necip Öztürk Camii İbadete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:46 Trump’ın yeni dostu Putin oldu Zelenskiy’yi yerin dibine soktu Trump'ın yeni dostu Putin oldu! Zelenskiy'yi yerin dibine soktu
20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:02 Canlı anlatım İlk yarıda 3 gol var Canlı anlatım! İlk yarıda 3 gol var
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
08:46 Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı
08:42 Ticaret Bakanlığı acımadı Ceza üstüne ceza yağdı Ticaret Bakanlığı acımadı! Ceza üstüne ceza yağdı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Netflix, Meksika’ya 1 milyar dolar yatırım yapacak Netflix, Meksika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 21:02:55. #1.11#
SON DAKİKA: Necip Öztürk Camii İbadete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.