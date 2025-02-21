Necip Öztürk Camii İbadete Açıldı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde Besnili hayırsever Necip Öztürk tarafından yaptırılan Necip Öztürk Camii, bugün Besni Kaymakamı Çağlar Partal'nda katıldığı Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.

Erdemoğlu Mahallesi'nde, Millet Parkı bitişiğinde inşa edilen cami, Selçuklu mimarisi tarzıyla dikkat çekerken, bin kişilik kapasitesiyle vatandaşlara hizmet verecek. Caminin hemen altında yer alan Zehra Öztürk Kreşi de yakın zamanda faaliyete geçecek.

Açılışın ardından açıklamalarda bulunan Besni Kaymakamı Çağlar Partal, caminin hem mimari açıdan hem de konum itibarıyla ilçeye büyük katkı sağladığını belirtti.

Kaymakam Partal, "Bugün Necip Öztürk Camii'nde ilk Cuma namazımızı kıldık ve camimiz fiilen ibadete açılmış oldu. Uzun süredir devam eden inşaat süreci, Besnili hayırsever hemşerimiz Necip Öztürk tarafından burada bir cami projesi ve kreş yapımı devam etti ve bugünde nihayete erdi. Gerçekten çok güzel bir proje oldu. En ince detayına kadar düşünülerek planlanmış ve kentin estetiğine katkı sağlayan bir yapı ortaya çıktı.

Burası, Besni'nin kalbi diyebileceğimiz bir alan. Öğrencilerimiz, vatandaşlarımız bu bölgede sürekli vakit geçiriyor. Camimiz de bu alana önemli bir katkı sunacak. Altında yer alan kreşle birlikte hem eğitim hem ibadet anlamında yaşayan bir merkez olacak. Hayırseverimiz Dr. Necip Öztürk ve ailesine teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Caminin açılışı, Besni halkının yoğun katılımıyla gerçekleşirken, vatandaşlar hayırsever Dr. Necip Öztürk'e teşekkür ederek, caminin ve kreşin ilçeye büyük bir kazanım olduğunu dile getirdi. - ADIYAMAN