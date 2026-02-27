Necmettin Erbakan 15. Yılında Anıldı - Son Dakika
Necmettin Erbakan 15. Yılında Anıldı

27.02.2026 21:11
Eski Başbakan Necmettin Erbakan, ölümünün 15. yılı anısına Zeytinburnu'nda dualarla anıldı.

Eski Başbakan Necmettin Erbakan, ölümünün 15. yıl dönümünde Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Eski Başbakan Necmettin Erbakan ölümünün 15'inci yılında Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrinde dualarla anıldı. Anma törenine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve çok sayıda sevenleri katıldı.

Törende konuşan Fatih Erbakan, "Erbakan Hocamız denildiği zaman aklımıza bolluk, bereket, dirayet geliyor. 4 partisi haksız yere kapatılmasına rağmen 5'incisini kurup yoluna devam eden bir lider ve 80 yaşında seçim otobüsünün üzerinde hiçbir dünyalık beklentisi kalmamasına rağmen, bu mücadeleye devam eden davasını anlatan lider. Erbakan hocamız denildiği istikamet geliyor. 1969'da ne dediyse 2011'de vefatından önce hastane odasında da aynı sözleri söyleyen aynı istikamette yürüyen bir lider. Erbakan Hocamız denilince aklımıza hidayet geliyor. 'İslamsız saadet olmaz' sözünü bizlerin kafasına çivi olarak aklımıza çakan, 'Cihadsız İslam olmaz' sözünü zihinlerimize işleyen kazıyan bir lider. Erbakan hocamızın söyledikleri birer birer çıktı. Allah gani gani rahmet eylesin. Birlik ve beraberlik içerisinde Erbakan Hocamızın çizmiş olduğu yoldan ilerlemeye ve onun göstermiş olduğu Yeniden Büyük Türkiye İslam birliği ve adil bir dünya hedeflerine ulaşmak için gayret edeceğimizi, kararlılıkla bu yolda yürüyeceğimizi, bir kez daha kendisini vefatının 15'inci yılında anarken ifade ediyorum" diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise, "Sizi anarken hüzne sığınmak duygu yüklü kelimelerle hitap etmek kolay ama siz bize hüznün içinde derinliklerinde bile ayağa kalkmayı öğreten bir lidersiniz. İşte biz bugün sizin özleminizle hasretinizle sadece duygulanmıyoruz. Yeniden burada sizlere söz veriyoruz. Yeniden heyecanlanıyoruz. Yeniden başlıyoruz. Sizin yolunuz bizim yolumuzdur. Rabbim sizi rahmetiyle kuşatsın" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

