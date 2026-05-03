Restoranda nefes borusuna yemek kaçan kızı çalışan kurtardı
Restoranda nefes borusuna yemek kaçan kızı çalışan kurtardı

03.05.2026 09:21
Bursa'da ailesiyle birlikte restoranda yemek yiyen küçük bir kızın nefes borusuna yemek kaçtı. Nefes almakta zorlanan küçük kız, restoran çalışanının yaptığı Heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu.

Olay, Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte yemek yiyen küçük kızın nefes borusuna aniden yemek kaçtı. Durumu fark eden ailesi panik içerisinde çocuğa müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Bu sırada Heimlich manevrasını bilen restoran çalışanı duruma müdahale etti. Küçük kıza doğru şekilde uygulanan manevra sonucunda nefes borusunu tıkayan parça çıkarıldı.

Nefes almaya başlayan küçük kız rahat bir nefes alırken, olay restoran içerisinde kısa süreli paniğe neden oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

