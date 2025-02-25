Nehirdeki buzlar ayak parmaklarına benzetildi
YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Kasabası'ndaki nehirde buzlanmalar oluştu. Ortaya çıkan görüntüler adeta ayak parmakları görüntüsünü andırdı.
Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı doğada ilginç görüntüler ortaya çıkarmaya devam ediyor. Sorgun ilçesindeki Araplı Kasabası'ndan geçen 60 kilometre uzunluğundaki akarsuda buzlanma meydana geldi. Çekerek Irmağı'na bağlanan akarsuyun bazı kısımlarında oluşan sarkıt ve buzlanma görüntüleri el ve ayak parmaklarına benzetildi.
Son Dakika › Yerel › Nehirdeki Buzlar Ayak Parmaklarını Andırıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?