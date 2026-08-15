Neşeli Kavun Satıcısı Iğdır\'da

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da at arabasıyla kavun satan Kirman Dönmez, söylediği şarkı ve türkülerle hem geçtiği sokaklara neşe katıyor hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Yazın sebze-meyve, kışın da süt-yoğurt satarak geçimini sağlayan Dönmez, "Sağlığım yerinde olduğu sürece kendi ekmeğimin peşindeyim" dedi.

Iğdır'da geçimini alın teriyle sağlayan Kirman Dönmez, mevsime göre sattığı ürünler ve neşeli kişiliğiyle kent sokaklarına renk katıyor. Yazın kendi ürettiği sebze ve meyveleri, kışın ise süt ve yoğurdu at arabasıyla mahalle mahalle dolaşarak satan Dönmez, çalışkanlığı ve samimiyetiyle vatandaşların sevgisini kazanıyor.

Köyünden getirdiği taze kavunları şehir merkezinde satan Dönmez, müşterilerini şarkı ve türkülerle karşılıyor. Tezgahının başında neşeyle şarkı söyleyen Dönmez, bir yandan ürünlerini satıyor bir yandan da çevredeki vatandaş ve esnafa keyifli anlar yaşatıyor.

Zorlu hava şartlarına rağmen çalışmayı sürdürdüğünü belirten Dönmez, "Sağlığım yerinde olduğu sürece kendi ekmeğimin peşindeyim. Yazın sebze-meyve, kışın süt ve yoğurt satarak geçimimi sağlıyorum" dedi.

Sokaklarda satış yaparken kendilerine anlayış gösteren esnaf, polis ve zabıta ekiplerine teşekkür eden Dönmez, "Herkes bize yardımcı oluyor. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.