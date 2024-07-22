Nesli tükenme tehlikesi altındaki semenderi besleyip doğaya bıraktı - Son Dakika
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Nesli tükenme tehlikesi altındaki semenderi besleyip doğaya bıraktı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Karkın Yaylasında nesli tehdit altında olan sarı benekli semender bulundu. Semenderin susadığını fark eden öğretmen Soner Sağlayan, ona su verip doğal yaşam ortamına bıraktı.

22.07.2024 10:35
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Nesli tükenme tehlikesi altındaki semenderi besleyip doğaya bıraktı

OSMANİYE - Osmaniye'de, "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Karkın Yaylasına giden öğretmen Soner Sağlayan yayla evinin önündeki yol üzerinde nesli tehdit altında olan sarı benekli semender buldu. Semender 'in susadığını fark eden Sağlayan önce ona su verim sonra doğal yaşam ortamına bıraktı. Genellikle yağmur sonrası ortaya çıkmasıyla bilinen ve Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderi, "yağmur yağdıran böcü" olarak da adlandırılıyor.

Hayatında ilk defa semender gördüğünü söyleyen Soner Sağlayan, "Bu gün akşam üzeri Düziçi Karkın Yaylası'nda evimin önünde nesli tükenmekte olan Semender hayvanı ile karşılaştım. Biraz susadığını gördüm önce ona su verdim, sonra insanlara gösterebilmek için bir kutuya koydum. Bu hayvan dünyada nesli tükenmekte olan semender kertenkelegillerden birazdan da tekrar doğaya salacağım. "dedi.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Düziçi, Ona, Hayvan Hakları, Çevre, Doğa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nesli tükenme tehlikesi altındaki semenderi besleyip doğaya bıraktı - Son Dakika

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