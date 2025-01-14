Nesli Tükenmekte Olan Su Samuru Görüntülendi - Son Dakika
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Yerel

Nesli Tükenmekte Olan Su Samuru Görüntülendi

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Sinop'ta su samuru, avladığı balığı yerken cep telefonuyla kaydedildi.

14.01.2025 12:39
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Nesli tükenmekte olan su samuru, kendi avladığı balığı yerken görüntülendi

SİNOP - Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru, Sinop'ta denizde avladığı balığı yerken cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sinop Bahçeler sahilinde bir vatandaş nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan sansargiller familyasından olan su samurunun avladığı balıkla kıyıya çıktığını fark etti. Vatandaş, su samurunu avladığı balığı yerken görüntülemeyi başardı. Kendisini görüntüleyene aldırış etmeyen su samuru bir süre sonra gözden kayboldu.

Nesli Tükenmekte Olan Su Samuru Görüntülendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nesli Tükenmekte Olan Su Samuru Görüntülendi - Son Dakika

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