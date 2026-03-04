Netanyahu, Trump'a Hamaney İstihbaratı Verdi - Son Dakika
Netanyahu, Trump'a Hamaney İstihbaratı Verdi

04.03.2026 05:55
İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamaney'in öldürüleceği toplantı hakkında Trump'a bilgi sundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve üst düzey danışmanlarının öldürüldüğü saldırı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak hedef alınan toplantı hakkında istihbarat bilgisi sağladığı iddia edildi.

ABD merkezli haber sitesi Axios, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in ölümüyle sonuçlanan saldırı ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. İsmi gizli tutulan hükümet yetkililerine dayandırılan habere göre; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 23 Şubat'ta Trump'ı arayarak Hamaney'in 28 Şubat Cumartesi sabahı Tahran'da üst düzey danışmanlarıyla bir araya geleceğini ve bu toplantının tek bir saldırıyla birçok üst düzey İranlı yetkiliyi öldürme fırsatı sunacağını söyledi. Trump ise, ABD istihbarat teşkilatı CIA'ya bu bilgiyi doğrulama talimatı verdi.

Müzakerelerden umut kesilince saldırı emrini verdi

Habere göre; Hamaney'in güvenlik tedbirlerini artırmasından ya da saklanmasından endişe eden Trump, bu nedenle 24 Şubat'ta yaptığı Birliğin Durumu (State of the Union) konuşmasında İran'a fazla odaklanmama kararı aldı. Öte yandan CIA, ABD ile İran arasındaki son müzakerelerin yapıldığı gün Hamaney ve danışmanları hakkındaki istihbaratın doğrulandığını bildirdi. Bunun üzerine bu fırsattan faydalanılması gerektiği yönündeki görüş güçlendi. Trump'ın temsilcilerinin Cenevre'de İran'la gerçekleştirilen son nükleer müzakerelerin arından "anlaşmanın mümkün olmadığı" yönünde rapor vermesi üzerine, Trump ertesi gün saldırı emrini verdi.

Netanyahu'nun ısrarıyla tarih öne çekildi

ABD ve İsrail'in kamuoyu desteği oluşturmak için saldırıyı başlangıçta Mart sonu veya Nisan başında yapmayı planladığını söyleyen yetkililer, Netanyahu'nun saklanan İranlı muhalif liderlerin rejim tarafından öldürülme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek tarihi öne almak için ısrar ettiğini ifade etti. Bir yetkilinin, "Önceden gereken hazırlığı yapamadık çünkü fırsat bize çok hızlı geldi" dediği aktarıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

