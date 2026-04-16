Neva'nın Yavruları: Umut Dolu Bir Hikaye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Neva'nın Yavruları: Umut Dolu Bir Hikaye

Neva\'nın Yavruları: Umut Dolu Bir Hikaye
16.04.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Neva isimli kedi, yavrularını öğretmenler odasındaki geri dönüşüm kutusuna taşıdı.

Düzce'de Güzel Sanatlar Lisesinin maskotu haline gelen "Neva" isimli kedi, bahçede dünyaya getirdiği yavrularını öğretmenler odasındaki geri dönüşüm kutusuna taşıdı. Okul Müdürü Nazmi Bal, "Yaşadığımız bu zor günlerde içimize az da olsa bir umut ışığı serpildi. Okulların ne kadar güvenilir olduğunu hatırlattı" dedi.

Bir süredir okul çevresinde görülmeyen Neva isimli tekir kedi, bahçede dünyaya getirdiği yavrularını ağzıyla taşıyarak öğretmenler odasına getirdi. Güvenli bölge olarak seçtiği odada, masanın altında bulunan ve müsvedde kağıtların toplanması için kullanılan kutuya yavrularını yerleştiren kedi, burada yavrularını emzirmeye başladı. Öğretmenler odasında yavrularıyla birlikte kalan kediyi fark eden eğitimciler, anne ve yavruları koruma altına alarak beslemeye başladı. Kedinin yavrularını taşıdığı anlar cep telefonu kamerasıyla da kayda alındı.

"Okulların ne kadar güvenilir olduğunu hatırlattı"

Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Nazmi Bal, son günlerde eğitim camiasını üzen olaylara değindi. Bal, Türkiye'de yaşanan üzücü hadiseler nedeniyle taziye dileklerini ileterek, "Son günlerde yaşadığımız acı olaylardan dolayı ülkemizin ve eğitim camiamızın başı sağ olsun. Yaşadığımız bu zor günlerde içimize az da olsa bir umut ışığı serpildi. Okul öğrencilerimizin sahiplendiği ve beslediğimiz tekir kedimiz Neva, son birkaç gündür kaybolmuştu, gözükmüyordu. Dün öğretmenler odasında otururken birden öğretmenler odasına geldiğini gördük. Biz ilk başta ağzında fare var zannettik. Bir baktık ki yavrularını doğurmuş. Okulu da önce güzel bir keşfetmiş. Bizim fotokopi makinesi altında atık kağıt kutusu var. Geri dönüşüm için hazırladığımız kağıt kutumuza, teker teker 3 yavrusunu getirdi. Bize teslim etti, bize emanet etti. Okulların ne kadar güvenilir olduğunu hatırlattı, içimize neşe serpti. Bizler içinde mutluluk kaynağı oldu. Bizde onun için uygun bir ortam sağladık. Güzel bir ev sahipliği yapıyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Hayvanlar, Düzce, Yerel, kedi, Neva, Son Dakika

Son Dakika Yerel Neva'nın Yavruları: Umut Dolu Bir Hikaye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 18:50:21. #7.13#
SON DAKİKA: Neva'nın Yavruları: Umut Dolu Bir Hikaye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.