Nevruz Kutlamasında Özgürlük vurgusu

(MALATYA) - DEM Parti Malatya İl Örgütü tarafından Turan Emeksiz üst kavşağında Nevruz kutlaması gerçekleştirildi. Kutlamaya DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu ve DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek katıldı. Kordu, "Bu sorun terör sorunu değildir, bu sorun bir güvenlik sorunu değildir. Bu sorun özgürleşme sorunudur. Bu sorun onurlu ve eşit yaşama sorunudur. Bu sorun halkların kendisini özgürce ifade edebildiği, hukuksal olarak kendisini güvende hissedebileceği bir sorundur" ifadesini kullandı.

Turan Emeksiz üst kavşağında düzenlenen etkinlik saat 10.00'da halaylar ve zılgıtlarla başladı. Halaylar eşliğinde söylenen türküler ve atılan sloganların ardından Nevruz ateşi yakıldı. Nevruz ateşinin yakılmasının ardından etkinliğe katılan milletvekilleri konuşma yaptı.

Milletvekillerinin konuşmalarının ardından sahneye çıkan sanatçı Pınar Aydınlar müzik dinletisi sundu. Etkinlik, katılımcıların halaylarıyla sona erdi.

"Bu sorun terör sorunu değildir"

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, şunları söyledi:

"8 Mart coşkusundan Nevruz coşkusuna doğru yol aldık. 8 Mart'ta kadınlar olarak alanları doldurduk. Türkiye'de yaşanan savaşlara karşı özgürlüğü alanlarda talep ettik. Şimdi Nevruz'da yüz yıllık inkar politikalarına, baskı politikalarına rağmen hiç dinlenmeden mücadele eden ve bugün zindanlarda yaşamını sürdüren tüm siyasi tutsak yoldaşlarımızı, genel başkanlarımızı ve vekillerimizi selamlıyoruz. Sesimiz onlara ulaşıyordur. Onlar da dört duvar arasında Nevruz'u kutlayarak seslerini bizlere ulaştırıyorlar. Hep beraber özgürleşeceğiz. Bu nedenle cezaevlerinde bulunan tüm arkadaşlarımızın da Nevruz'unu kutluyorum."

Demokratik toplum fikriyatını her yerde büyütmeye devam edeceğiz. Barışta ısrarımızı, demokraside ısrarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün yayımlanan Meclis raporundan sonra da şerhimizi koyarak söyledik; bu sorun terör sorunu değildir, bu sorun bir güvenlik sorunu değildir. Bu sorun özgürleşme sorunudur. Bu sorun onurlu ve eşit yaşama sorunudur. Bu sorun halkların kendisini özgürce ifade edebildiği, hukuksal olarak kendisini güvende hissedebileceği bir sorundur. Dolayısıyla bizler bir an önce hukuksal adımların atılması gerektiğini Nevruz alanından bir kez daha ifade ediyoruz. Sayın Öcalan'ın umut hakkı kapsamında çalışma koşullarının mutlaka düzeltilmesi gerektiğini de bir kez daha belirtiyoruz."

"Kürt halkı hukuki ve siyasi bir adım bekliyor"

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek ise şunları kaydetti:

"105 yıl geçti. Zor, tehcir, katliam, tank ve top… Şimdi soruyorum size: Kürt meselesi 1921'e göre bugün bitti mi? Hayır. Küçüldü mü? Hayır, daha da büyüdü. Kürt meselesi şiddetle çözülmez. Ne burada ne Rojava'da, ne Rojhilat'ta çözülür. O nedenle doğrudur, Öcalan'ın dediği gibi biz kendimizi tekrarlıyor muyuz deniliyor. Peki devlet kendini tekrarlamıyor mu?"

Sayın halkımız, değerli halkımız; Genelkurmay Başkanı '26 yerde bitirdik' diyor ama bitmiyor. Nedir bu? Devlet aynayı kendine tutmalı. Çünkü şiddetle bu iş olmuyor. Kürt halkı çözüm sürecini destekliyordu fakat bu sonsuz bir destek değildir. Kürt halkı bir adım bekliyor. Bugün hukuki bir adım bekliyor, siyasi bir adım bekliyor.

Eğer bu mesele Kürt meselesiyse, Mısır'daki sağır sultan bile biliyorsa bunun Kürt meselesi olduğunu, o zaman adını koymak gerekir. 'Milli dayanışma', 'demokrasi', 'kardeşlik' diyebilirsiniz ama Kürt meselesine dair bir söz söylemeniz gerekir. Kürt kelimesi hala devletin resmi belgelerinde kabul görmüyor. Bu mesele nasıl çözülecek? Ben Meclis'te de söyledim; bunca çabaya rağmen Anayasa'nın 66. maddesi değişmeyecek deniliyor. 'Vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür' deniliyor. Eğer 42. madde değişmeyecek ve Türkçeden başka hiçbir dilde ana dilde eğitim olmayacaksa, o zaman çözüm sürecinden ne anladık? Devlet aklı sorunun kendisiyle değil, daha çok sonuçlarıyla uğraşıyor. Nedir o sonuçlar? Öcalan neden içeride? Kürt meselesi olmasaydı Öcalan neden parti kuracaktı? Demirtaşlar neden içeride? Neden kayyum atanıyor? Neden Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Yasası daha da ağırlaştırılıyor? Bütün bunların temelinde Kürt meselesi yatıyor. Eğer gerçekten çözüm istiyorsanız, o zaman bu meseleleri çözmeniz gerekir. Demirtaşları bırakın."