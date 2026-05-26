Nevşehir Belediyesinde bayramlaşma maratonu

26.05.2026 17:34  Güncelleme: 17:35
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kurban Bayramı dolayısıyla valilik, belediye personeli ve vatandaşlarla bir araya geldi. Arı, birlik ve beraberlik mesajları vererek çocuklara harçlık dağıttı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı; Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programlarına katılarak protokol üyeleri, belediye personeli ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Arı; ilk olarak Nevşehir Valiliği tarafından Topuzlu Han Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen il bayramlaşma programına katıldı. Programda bürokrasi, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle sohbet eden Arı, tüm Nevşehirlilerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak iyi dileklerini iletti. Daha sonra Nevşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'nda gerçekleştirilen personel bayramlaşma programında belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Arı, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, amirler ve personelle tek tek bayramlaştı. Programda konuşan Arı, Nevşehir Belediyesi'nin büyük bir aile olduğunu belirterek, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Belediye çalışanlarının özverili çalışmalarına teşekkür eden Arı, Kurban Bayramı süresince vatandaşların ve kente gelen tatilcilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına tüm tedbirlerin alındığını ifade etti. Belediye personeliyle gerçekleştirilen bayramlaşmanın ardından vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Arı, belediye binasına gelen misafirlerle yakından ilgilenerek çeşitli ikramlarda bulundu.

"Doğup büyüdüğümüz bu kadim şehre hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diyen Arı, "Başta tüm Nevşehirli hemşehrilerim olmak üzere herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Allah kesilen kurbanları kabul etsin. Aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde nice bayramlar geçirmenizi diliyorum" dedi. Bayramlaşma programı kapsamında çocukları da unutmayan Başkan Arı, Nevşehirli çocuklar için hazırlatılan özel para keseleriyle harçlık dağıtarak çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

