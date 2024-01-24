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Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Halkın Beklentilerini Karşılamak İçin Çalışıyor - Son Dakika
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Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Halkın Beklentilerini Karşılamak İçin Çalışıyor

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Hacırüştü ve 20 Temmuz Mahallesi'nde esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Savran, halkın taleplerini dinleyerek şehri daha güzel bir yer haline getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Halkın Beklentilerini Karşılamak İçin Çalışıyor
24.01.2024 - 11:16,  Güncelleme: 11:22
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Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran; "Halkımızın bizden beklentilerini biliyor ve şehrimiz için çalışıyoruz. Bizimkisi ayırmadan, ötekileştirmeden ve kardeşçe bir memleket yürüyüşü" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Hacırüştü Mahallesi ve 20 Temmuz Mahallesi'nde esnaf ve ev ziyaretlerinde bulundu. İlk olarak Hacırüştü Mahallesi'ni ziyaret eden Savran, burada esnaflarla bir araya geldi. Esnafların talep ve önerilerini dinleyen Savran daha sonra 2000 Evler Mahallesi Emek Apartmanı sakinlerine konuk oldu. Apartman sakinleri ile sohbet eden Savran, "Halkımızın sesini dinliyor ve onların dertleriyle dertlenip, onların isteklerini yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu yolda heyecanımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Vatandaşlarımızın bizlere gösterdiği teveccüh ve verdikleri destekle Nevşehir'i daha güzel, insanlarının daha mutlu olduğu, daha huzurlu olduğu bir şehir haline getirmek için durmadan çalışacağız" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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