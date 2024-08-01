Nevşehir Belediye Başkanı Meksika Büyükelçisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Nevşehir Belediye Başkanı Meksika Büyükelçisi'ni ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Meksika Büyükelçisi\'ni ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez'i ziyaret etti. Ziyarette turizm yatırımları ve işbirliği konuları ele alındı.

01.08.2024 12:32  Güncelleme: 12:35
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı; Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez'i ziyaret etti.

Nevşehir'deki turizm yatırımları konusunda son dönemde gerek yurt içinden gerekse yurt dışından çok sayıda yatırımcı ile bir araya gelen Belediye Başkanı Rasim Arı; Ankara'daki temasları çerçevesinde Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Valdez'in ardından Meksika Büyükelçiliği'ne geçerek Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez ile bir araya geldi. Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer ve Meksika'nın Kapadokya Fahri Konsolosu Yavuz Demir'in de yer aldığı ziyarette, Başkan Arı Büyükelçi Hernandez'e Kapadokya'nın merkezi Nevşehir hakkında bilgiler verdi.

Tüm dünyanın yakından tanıdığı ve her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde 2023 yılında en fazla konaklayan ziyaretçi 5 ülkeden birisinin Meksika'dan gelen misafirlerin oluşturduğunu kaydeden Arı, "Bölgemizin ve şehrimizin Meksika'da daha etkin bir şekilde tanıtımını sağlayarak bölgeye gelen Meksikalı turist sayısının artırılması ve Meksika Büyükelçiliği'nin yanı sıra Meksikalı turizmciler ve yerel yönetimler ile kültür ve turizm projelerinin yanı sıra eğitim, sanat ve gençlik alanında işbirliği yapmayı arzuluyoruz" dedi. Meksika'da da tıpkı Kapadokya bölgesinde olduğu gibi balon ve turizm festivalleri düzenlendiğini ifade eden Arı, ayrıca Dünya Miras Listesi'nde bulunan antik kentleri ile Meksika şehirlerinin ve Nevşehir'in benzerlik gösterdiğine işaret etti. Arı; Nevşehir'e davet ettiği Büyükelçi Hernandez'e daha sonra Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Kayaşehir ve Meryem Ana Kilisesi hakkında bilgiler vererek Nevşehir Belediyesi'nin turizm projeleri konusunda istişarelerde bulundu.

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez ise; Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür ederek en kısa sürede Nevşehir'e gelerek Kayaşehir ve Meryem Ana Kilisesi'ni gezmek istediğini belirtti. Büyükelçi Hernandez, görüşülen konularda işbirliği konusunda da gerekli çalışmaları kısa süre içerisinde başlatacaklarını söyledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Rasim Arı, Nevşehir, Ankara, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nevşehir Belediye Başkanı Meksika Büyükelçisi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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