Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Seçim Kampanyasında İyilik ve Hizmet Odaklı Olacağını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Nevşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen ve şu an Nevşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Dr. Mehmet Savran seçim startı sonrasında gazeteciler ile bir araya geldi. Düzenlenen programa AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Özkaya, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Elife Çelebi ve kentte görev yapan gazeteciler katıldı. Programda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Savran, "Hiçbir zaman siyaseti, oturduğumuz makamları, kişisel algılamadık. Bunların halka hizmet için birer araç olduğunu ve halka karşı kullanılmayacağını hiç aklımızdan çıkarmadık. Kin tutmadık, adam ayırmadık, taraf tutmadık ve her zaman hakkın, adaletin, insanlığın yanında olduk. Bu sayede de çok şükür sahada da, gördüğümüz anketlere de yansıyan büyük bir teveccühle karşı karşıyayız. Nevşehir'de yapılacak çok iş var. Belki yıllardır konuştuğumuz dillere pelesenk olan işler de var. Hatta her seçim boyunca gündeme gelip alevlenen konularda var. Çevre yolu, kentsel dönüşüm ve sanayi dükkanları konusunda üç yıldır önemli bir aşamaya geldik. Çevre yoluyla ilgili 18. madde kamulaştırmayı tamamladık. 2024 yatırım programına Ulaştırma Bakanlığı'mızın yatırım programına aldırdık. Sanayi ile ilgili 350 dükkanın yapılabileceği bir arsayı belirledik. Şu anda TOKİ'de uygulama projesi çiziliyor ve sanayideki kiracı esnafımızın en kolay şekliyle ödemesi amaçlı bir plan üzerinde çalışıyoruz. Bu TOKİ üzerinden olabilir veya farklı bir yöntemle olabilir, inşallah onu da gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Kentsel dönüşümle ilgili vatandaşla metrekare usulü anlaşma yöntemi geliştirerek daha kolay bir anlaşma zemini oluşturduk. Kış ayı başlaması nedeniyle yine orada oturan vatandaşlarımızın ricası üzerine inşaatın başlamasını Haziran, Temmuz aylarına erteledik. İnşallah vatandaşımız tekrar bizi başında tutacak ve o hayalimizi de amacımızı da Nevşehir merkezindeki kentsel dönüşümün bir an önce başlayıp bitmesi hayalimizi gerçekleştireceğiz. Yeni dönemde bir çok projemiz var. Projelerimizin temel özelliği ayakları yere basan, Nevşehir sorunlarını bilerek ve bu sorunlara öncelik vererek tasarlanmış özel sektörün, özel yatırımcıların yapacağı işleri proje olarak değil de onlara kolaylık sağlayarak, onlara zemin oluşturarak zaman içinde daha fazlasını oluşturmak amaçlı bir yol izledik. Bizim projelerimiz de bizzat belediyemizin yapacağı veya belediyemizin talepleri ile hükümetimiz tarafından, Cumhurbaşkanımız tarafından, devletimiz tarafından yapılacak projeleri içeriyor. Öte yandan şehrin fiziki şartlarını bilerek, Nevşehir'in önceliklerini bilerek hareket ettik. İyilikle güzellikle hizmetlerimizle yarışacağımız, hiçbir zaman polemikler içine girmeyeceğiz. Kötüleme aşağılama ayrıştırma gibi bir yöntem seçmeyeceğimizi, hayali düşmanlarla savaşmayacağımızı buradan ilan ediyorum. İyilikte yarışalım, Nevşehir kazansın, Türkiye kazansın" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR