Nevşehir Belediyesi Altyapı Yenileme Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Nevşehir Belediyesi Altyapı Yenileme Çalışmalarına Başladı

Nevşehir Belediyesi Altyapı Yenileme Çalışmalarına Başladı

Nevşehir Belediyesi, Emek Mahallesi ve Yeni Mahalle'de su kesintilerini sona erdirmek ve basınç problemini çözmek için altyapı yenileme çalışmalarına başladı.

22.07.2024 12:21  Güncelleme: 12:23
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Nevşehir Belediyesi tarafından, Emek Mahallesi ve Yeni Mahalle'de mevcut eski altyapıdan kaynaklı su kesintilerini sona erdirmek ve basınç problemini çözmek için altyapı yenileme çalışmaları başlatıldı.

İlk döneminde Nevşehir tarihinin en büyük altyapı hamlelerini başlatarak şehrin altyapısının önemli bir bölümünü yenileyen Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni döneminde de altyapı hamlelerini sürdüreceğini açıkladı. Bu kapsamda ilk olarak 2000 Evler Mahallesi'nde geçtiğimiz haftalarda 3 bin 400 metre uzunluğundaki içme suyu ana isale hattını yenilediklerini ifade eden Arı, Emek Mahallesi ve Yeni Mahalle'de eski altyapıdan kaynaklı su kesintilerinin önüne geçebilmek için de çalışma başlattıklarını açıkladı.

Her iki mahallede basınç problemi ile birlikte meydana gelen arızalardan dolayı su kesintilerine sebep olan Gürbüz Sokak, Damat İbrahim Paşa Bulvarı ve Cami Yolu Sokak'ta mevcut altyapıyı yenileceklerini ifade eden Arı, "Bu şehri asbestli içme suyu borularından ve altyapıdan kaynaklı su kesintilerinden kurtaracağız" dedi.

Arı şöyle konuştu;

"Bir tarafından sorunlarına köklü çözümler üretirken bir taraftan da şehrin geleceğini değiştirecek işler yapıyoruz. Kayaşehir'de yeni açtığımız VR Merkezi ile birlikte çeşitli turizm yatırımları için çaba gösterirken altyapı problemi yaşayan mahallelerimizde de yoğun bir çalışma yapıyor ekiplerimiz. Mahallelerimizde altyapıdan kaynaklanan su kesintilerine son vermek için başlattığımız çalışmalar sürüyor. İçme suyu ana isale hattımızın yenilenmesi için de ihale süreci devam ediyor. Yaklaşık 900 Milyon Liralık bir yatırım olacak. Altyapı konusunda ilk dönemimizde bildiğiniz gibi şehrin en büyük yatırımlarını da biz hayata geçirmiştik. Bu hamlemizi kaldığımız yerden sürdürerek bu şehri asbestli içme suyu borularından ve altyapıdan kaynaklı su kesintilerinden kurtaracağız." - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nevşehir Belediyesi Altyapı Yenileme Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

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