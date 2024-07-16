Nevşehir Belediyesi Aşure Günü Programı

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Nevşehir Belediyesi tarafından Muharrem Ayı ve Aşure Günü dolayısıyla düzenlenecek olan program bu akşam Nevşehir Kalesi'nde gerçekleştirilecek. Vatandaşlara aşure ikramının yapılacağı program saat 20.30'da başlayacak.

Nevşehir Belediyesi; birlik ve beraberliği artıran, kaynaşmayı sağlayan aşure ikram etme geleneğini bu yıl da sürdürecek. 'Aşure Günü' dolayısıyla Nevşehir Kalesi içerisinde gerçekleştirilecek olan programda, okunacak olan Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dualarla birlikte özenle hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edilecek. Saat 20.30'da başlayacak olan programda ayrıca Vaiz Ramazan Bezgin tarafından 'Muharrem Ayı ve Aşure Günü' konulu kısa bir sohbet gerçekleştirilecek ve ardından Ersin Tunç tarafından ilahi konseri sunulacak. - NEVŞEHİR