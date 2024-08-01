Nevşehir Belediyesi, \'Kapadokya\'nın Merkezi Nevşehir\'e Hoş Geldiniz\' Yazısını Yeniden Asıldı

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Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce bir üst geçide asılan ve Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından kaldırılan 'Kapadokya'nın Merkezi Nevşehir'e Hoş Geldiniz' yazısı tekrar aynı yerine asıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından Cevher Dudayev Mahallesi'nde bulunan bir üst geçide geçtiğimiz haftalarda 'Kapadokya'nın Merkezi Nevşehir'e Hoş Geldiniz' afişi asıldı. Söz konusu afiş Kayseri'den gelen Karayolları Bölge Müdürlüğü görevlilerince yerinden söküldü. Olay sırasında Ankara'da bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı; şehre gelir gelmez ilk işi sökülen afişi yeniden yerine astırmak oldu. Burada gazetecilere bir de açıklama yapan Başkan Arı, konuyla ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüşmelerine rağmen böyle bir uygulamaya anlam veremediğini belirtti. Karayolları yetkililerinin afişte bulunan kendi resminden rahatsız olmaları durumunda resmini kaldırabileceğini ancak 'Kapadokya'nın Merkezi Nevşehir'e Hoş Geldiniz' yazısını asla kaldırmayacağını söyleyen Arı şöyle konuştu;

"Nevşehir'de bulunan üst geçitlerden sadece bir tanesine 'Kapadokya'nın Merkezi Nevşehir'e Hoş Geldiniz' diye bir yazı asmıştık. Hatta 15 gün önce de Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile de görüşerek belediyemiz mücavir alanları içerisinde olan Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün uhdesindeki üst geçitlerin bize devrinin yapılarak bizim kontrolümüzde olmasını istemiştik. Ama ne hikmetse bugün tasarruf tedbirleri olmasına rağmen Kayseri'den iki büyük vinç ile gelip 'Kapadokya'nın Merkezi Nevşehir'e Hoş Geldiniz' yazısını karayolları yetkilileri kaldırdı. Daha bugün sabah kendileri ile görüşmemize rağmen bunu yaptılar. Biz hem yazı yazmamıza rağmen hem de kendileri ile görüşmemize rağmen başka hiç işleri, güçleri yokmuş gibi gelip yazıyı kaldırdılar. Bu yazının neyinden rahatsız oldular merak ediyorum. 'Kapadokya'nın Merkezi Nevşehir' dememizden mi rahatsız oldular? Yoksa oradaki benim resmimden mi rahatsız oldunuz? Eğer belediye başkanının resminden rahatsız olduysanız ben belediye başkanının resmini kaldırırım, biz manken değiliz. Fakat 'Kapadokya'nın Merkezi Nevşehir'e Hoş Geldiniz' yazısını hiçbir şekilde kaldırmam."

"Bunlarla uğraşacağınıza çevre yolunu yapın"

Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün bu yazılarla uğraşmaktan daha önemli işleri olduğunu söyleyen Başkan Arı, Nevşehirlilerin kendilerinden yıllardır çevre yolu yapımını beklediğini hatırlattı. Arı; "Burası sizin uhdenizde ama ben 2019-2020'de tüm üstgeçit ve altgeçitlere defalarca yazı astım. Niye o zaman gelip kaldırmadınız? Seçimden önce herkes gelip karayollarının altgeçit ve üstgeçitlerine seçim afişleri asarken aklınız neredeydi? Madem sizin uhdenizde neden kışın buranın tuzlama ve temizleme çalışmasını yapmıyorsunuz? Niye buraya asansör yapmıyorsunuz? Bakın komşu ilimiz Aksaray'da da buna benzer yazılar var. Oradaki sizi rahatsız etmiyor da Nevşehir'deki yazı mı rahatsız ediyor? veya Aksaray'da başka bir kanun, burada başka bir kanun mu var? Ben anlayabilmiş değilim. Siz bence bunla uğraşacağınıza keşke yıllardır bitirilemeyen Aksaray-Nevşehir yolu yapım işini hızlandırsaydınız. Keşke bunla uğraşacağınıza 17 kilometrelik çevre yolunu yapıp da valiliğinin önünden tır geçen şehri trafikten kurtarsaydınız. Başka işiniz gücünüz yok mu sizin? Siz büyük işlerle uğraşın. Siz çevre yolunu bir yapın önce. 'Kapadokya'nın merkezi Nevşehir' dememden rahatsız oldularsa onları rahatsız etmeye devam edeceğim. Kim talimat verdi? Eğer Karayolları Bölge Müdürü kendi işgüzarlığı ile bunu yaptıysa siyaseten ve bürokraten bir bedeli olmalı. Yok birilerinden talimat aldıysa o talimatı verenler kim? Siz bürokratsınız. Sizin yakanızda Türk Bayrağı olmalı. Tıpkı ben de olduğu gibi. Eğer siyaseten böyle bir şey yaptıysanız üzülürüm. Sizin işgüzarlığınız yüzünden insanlar partilere küsüyorlar. cumhurbaşkanımız bu durumu duysa sizin kulağınızı çeker, kulağınızdan tutar atar. Bürokratlara tavsiyem, milletten aldıkları maaşla devletin işini yapsınlar. Sizin işiniz siyaset yapmak değil" dedi. - NEVŞEHİR