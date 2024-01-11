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Nevşehir Belediyesi KPSS'ye hazırlanan gençlere ücretsiz soru bankası dağıtıyor - Son Dakika
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Nevşehir Belediyesi KPSS'ye hazırlanan gençlere ücretsiz soru bankası dağıtıyor

Nevşehir Belediyesi, KPSS'ye hazırlanan tüm gençlere ücretsiz soru bankası dağıtımına başladı. Lise, Ön Lisans ve Lisans düzeylerinde sınava girecek olan adaylar, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında Nevşehir Belediyesi Başkanlık Binası'ndaki Turkuaz Masaya başvurarak soru bankalarını ücretsiz olarak alabilecekler.

Nevşehir Belediyesi KPSS\'ye hazırlanan gençlere ücretsiz soru bankası dağıtıyor
11.01.2024 - 14:51,  Güncelleme: 14:51
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Nevşehir Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ye hazırlanan tüm gençlere ücretsiz soru bankası dağıtımına başladı.

'Öğrenci dostu belediyecilik' anlayışıyla geçtiğimiz günlerde il merkezindeki tüm okullarda eğitimlerini sürdüren öğrencilere 30 bin adet LGS ve YKS Soru Bankası ve okuma kitabı dağıtan Nevşehir Belediyesi, KPSS'ye hazırlanan Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu gençleri de unutmadı. KPSS'ye girecek olan gençler için Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan soru bankası kitaplarının dağıtımına başlandı.

Lise, Ön Lisans ve Lisans düzeylerinde sınava girecek olan adaylar soru bankalarını hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında Nevşehir Belediyesi Başkanlık Binası girişinde bulunan Turkuaz Masaya başvurarak ücretsiz olarak alabilecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Nevşehir Belediyesi KPSS'ye hazırlanan gençlere ücretsiz soru bankası dağıtıyor - Son Dakika
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