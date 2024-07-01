Nevşehir Belediyesi Sünnet Şöleni Kayıtları Başladı

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Nevşehir Belediyesi tarafından dar gelirli ailelerin çocukları için düzenlenecek olan Sünnet Şöleni için kayıtlar başladı.

Nevşehir Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde ilki 2019 yılında gerçekleştirilen ve ikincisi de 2020 yılında yapılan Sünnet Şöleni bu yıl yeniden yapılacak. Nevşehir Belediyesi 3. Geleneksel Sünnet Şöleni ile birlikte maddi durumu iyi olmayan ve kimsesiz onlarca çocuğun sünneti ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Bu çerçevede, çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler kayıtlarını Nevşehir Belediyesi Turkuaz Masa'ya şahsen başvurarak veya 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak yaptırabilecek. 14 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek olan kayıt döneminin ardından yapılan başvuruların değerlendirilmesi ile birlikte tespit edilecek olan çocukların sünnetleri ücretsiz olarak yaptırılacak.

20 Temmuz 2024 tarihinde Nevşehir'in il oluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek olan etkinlikler çerçevesinde ise çocuklar için bir şölen yapılacak. Şölen öncesinde tüm çocukların sünnet kıyafetlerini de karşılayacak olan Nevşehir Belediyesi, çocuklar için muhteşem bir organizasyon gerçekleştirecek. - NEVŞEHİR