Nevşehir\'de Gaziler Günü Töreni

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Nevşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Nevşehir Şehitliği'nde gerçekleştirilen tören; Nevşehir Valisi Ali Fidan, Garnizon Komutanlığı adına Hava Mühendis Albay Hasan Şimşek, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İl Temsilcisi Zeki Didinmez ve Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftci'nin Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, saygı atışı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Törende, Uzman Çavuş Gazisi Zeki Didinmez günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Didinmez'in konuşması ve okunan şiirlerin ardından program sona erdi. - NEVŞEHİR