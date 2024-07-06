Nevşehir'de Buğday Tarlasında Çıkan Yangında 100 Dönüm Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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Nevşehir'de Buğday Tarlasında Çıkan Yangında 100 Dönüm Alan Zarar Gördü

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Karahanlı köyünde bulunan buğday ekili tarlada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle diğer tarlalara da sıçradı. Köy halkının müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü. Soruşturma ise elektrik hattından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili başlatıldı.

06.07.2024 13:19
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Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Karahanlı köyünde buğday ekili tarlada çıkan yangında 100 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde Kozaklı ilçesine bağlı Karahasanlı köyü Özbek çıkışı Bağyolu Eğriarkaç mevkii civarındaki buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek diğer tarlalara da ulaştı. Yangını fark eden köy halkı traktörleriyle müdahale ederek yangının hızını kesmeye çalıştı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri; olaya müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.

Elektrik hattından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nevşehir'de Buğday Tarlasında Çıkan Yangında 100 Dönüm Alan Zarar Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de Buğday Tarlasında Çıkan Yangında 100 Dönüm Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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