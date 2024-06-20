Nevşehir'de Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nevşehir'de Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı birçok köyde geçtiğimiz hafta meydana gelen dolu yağışı, tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. Arpa ve buğday tarlalarında daneler dökülürken, saplarda da kırılmalar meydana geldi. Çiftçiler, devletten tohum desteği talep ediyor.

20.06.2024 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de geçtiğimiz hafta etkili olan dolu yağışı tarım arazilerini vurdu. Arpa ve buğday tarlalarında daneler dökülürken, saplarında da kırılmalara neden oldu.

Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesi ile Göynük, Sarılar, Altıpınar ve İğdeli Kışla köylerinde yağan dolu ekili arazilerde zarara yol açtı. Tarım arazilerinde yüzde yüze yakın hasar olduğunu söyleyen çiftçi Zeynel Tüven, "Danelerde dökülme ve saplarda da kırılma var. Bu nedenle devletimizden tohum desteği bekliyoruz. Bölgemizde bulunan ekili arazilerde yüzde yüz ile yüzde yetmiş arasında zarar var" şeklinde konuştu.

Avanos Ziraat Odası Başkanı Mehmet Uçar da, "Dolu yağışı Avanos ilçesine bağlı İğdeli Kışla köyünden başlayarak, Özkonak Kasabası, Ayhanlar Köyü ve Göynük köyünde bulunan arazilerde yüzde yüze varan zarar görülmekte. Bu zararları yerinde inceleyerek belirledik. Yaklaşık 30-40 bin dekar bir alanda zarar var diye düşünüyorduk. Anacak bu zarar her geçen gün artmakta. Çiftçilerimiz çok zor durumda. Bu nedenle devletimizden tohum desteği bekliyoruz" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Nevşehir, Avanos, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nevşehir'de Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim İşte Arda Güler’in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim! İşte Arda Güler'in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi
12:25 Depozito İade Sistemi başlıyor İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli
11:31 Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe’yi görevliler durdurdu Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe'yi görevliler durdurdu
11:10 Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam
10:02 Timur Cihantimur’un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi
11:00 2 aileyi paramparça eden kazadan geriye sadece çocuklar kaldı 2 aileyi paramparça eden kazadan geriye sadece çocuklar kaldı
10:59 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:44 Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü Sevgilisinin üstünü başını parçaladı Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü! Sevgilisinin üstünü başını parçaladı
10:16 Dizi setine silahlı saldırı Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı Dizi setine silahlı saldırı! Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı
09:55 Altına yatırım yapanlar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları
09:45 Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü
09:27 Birlikte otele gittiği kız, duş sırasında film gibi plan yaptı Birlikte otele gittiği kız, duş sırasında film gibi plan yaptı
09:14 Özel’in “Bidon kafa zihniyeti“ dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim Özel'in "Bidon kafa zihniyeti" dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim
08:51 Hızını alamayan otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu Hızını alamayan otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 13:02:31. #1.13#
SON DAKİKA: Nevşehir'de Dolu Yağışı Tarım Arazilerine Zarar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement