Nevşehir\'de binlerce fidan toplarla buluştu

Nevşehir'de doğan bebekler, okula başlayan çocuklar ve hayatını kaybeden vatandaşların anısına oluşturulan hatıra ormanı kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Aksaray Çevre Yolu istikametinde Sümer Mahallesi Ahmet Kemal Dedeoğlu Sokak'ta bulunan 23 Nisan Ortaokulu yanındaki alanda düzenlenen fidan dikim programına Belediye Başkanı Rasim Arı, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan İler, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda çam fidanlarına ilk can suyunu Başkan Arı ve vatandaşlar verdi. Proje çerçevesinde 2025 yılı içerisinde doğan bebekler, ilkokula yeni başlayan öğrenciler ve vefat eden vatandaşların anısına Hatıra Ormanı alanına fidanlar dikildi. Programda konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, yaklaşık 2 yıllık süreçte yüz binlerce ağacı toprakla buluşturduklarını belirterek; "Doğan her yavrumuz için bir fidan dikiyoruz, vefat eden her hemşerimiz için bir fidan dikiyoruz ve okula başlayan her evladımız için bir fidan dikiyoruz. Bu bölgeye 1615 fidan diktik ve toplamda 3500 fidan dikeceğiz. 7 bin metrekarelik bu alan 3-5 yıl içerisinde Sümer Mahallesi'ne nefes aldıracak. Çevre yolundan geçen vatandaşlar da şehrimizdeki ağaçlandırma seferberliğini görecek. Yemyeşil bir Nevşehir için bu alanları artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Fidan dikiminin ardından Başkan Arı, programa katılan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - NEVŞEHİR