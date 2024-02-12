Nevşehir\'de Kadın Muhtar Adayı Öznur Yeşilöz

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Nevşehir'de ikamet eden Öznur Yeşilöz, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde muhtar adaylığını açıkladı. Yeşilöz'ün muhtar aza heyeti de kadınlardan oluşuyor.

15 Temmuz Mahallesi'nde ikamet eden Öznur Yeşilöz, 31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçimleri için muhtarlık adaylığını açıklayarak çalışmalarına başladı. Oluşturduğu kadın azalar ile birlikte çalışma yapan Öznur Yeşilöz, mahallede çalmadık kapı bırakmıyor. Mahalle sakinlerinden Aysel Tosun, "Kadın elinin değdiği yer güzelleşir. Onun için kadın adayı destekliyorum. Öznur, muhtar adayı olmadan önce de hizmet ediyordu. Çevre temizliği yapıyor, parklardaki ağaçları ilaçlıyor. Gücünün yettiği yere kadar çalışıyordu" dedi.

Niğde Üniversitesi Mahalli İdareler Bölümü'nden mezun olduğunu söyleyen Muhtar Adayı Öznur Yeşilöz de yaptığı açıklamada, "Okuduğum bölüm belediyecilik olduğu için artık işimi yapmak istiyorum. Dürüst çalışkan ve vizyon sahibi olduğuma inanıyorum. Muhtar adayı olmadan önce mahallemizdeki parklarda bulunan ağaçlara zirai ilaçlama yapıyordum. Çevremizdeki çöpleri kendi imkanlarımla topluyordum. Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Ben de projelerim ile mahallemizi daha da güzel yapmak için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR