Nevşehir'de kurbanlıklar görücüye çıktı - Son Dakika
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Nevşehir'de kurbanlıklar görücüye çıktı

30.06.2022 00:59
Nevşehir'de kurbanlıklar görücüye çıktı

Nevşehir'de Kurban Bayramı'na az bir zaman kala kurbanlıklar hayvan pazarında yerlerini aldılar.

Nevşehir'de Kurban Bayramı'na az bir zaman kala kurbanlıklar hayvan pazarında yerlerini aldılar.

Sabahın erken saatlerinde pazarın yolunu tutan satıcılar hayvanlarını satmak, vatandaşlar da ucuza alabilmek için sıkı pazarlık yapıyor. Nevşehir'de küçük ve büyükbaş hayvanların satışının yapıldığı hayvan pazarı, Kurban Bayramı'na kadar hizmet verecek.

Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda, bir alıcı ile satıcı pazarlıkta anlaşamadı. Etraftaki vatandaşların müdahale ettiği pazarlıkta sesler yükseldi. Yaklaşık 10 dakika pazarlık eden taraflar en son alıcının verdiği fiyatta anlaştı. Vatandaşların da seferber olduğu pazarlık tatlıya bağlanarak 30 bin TL'de anlaşıldı.

Öte yandan, sahibinin elinden kaçan bir tosun ise pazar yerinden çıkmadan tekrar yakalandı. - NEVŞEHİR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nevşehir'de kurbanlıklar görücüye çıktı - Son Dakika

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