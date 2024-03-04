Nevşehir\'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi Kayseri\'de toprağa verildi

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Nevşehir'de üç otomobilin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi memleketleri Kayseri'de toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Kayseri karayolu Bozca köyü yakınlarında seyir eden 46 KK 933 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan otomobilden kopan parçalar nedeniyle aynı istikamete giden 38 AHP 574 ve 38 AGA 564 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada Kayserili iş insanı Metin Ergüneş ve eşi Servet Ergüneş ile birlikte yine Kayserili olduğu belirlenen Ömer Sökmen hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Hulusi Akar Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, protokol üyeleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ