Nevşehir'de TOKİ Konutları Teslim Edilmeye Başladı

17.04.2026 13:53
Nevşehir'de TOKİ tarafından tamamlanan 177 sosyal konut, hak sahiplerine teslim edilmeye başladı.

Nevşehir'de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan sosyal konutların teslim süreci başladı. Merkez ilçeye bağlı Sulusaray beldesinde 15 ay gibi kısa sürede tamamlanan 177 konut, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olan "İlk Evim Projesi" kapsamında hayata geçirilen konutlar, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasına imkan sağlıyor. Proje sayesinde Nevşehir'de de çok sayıda vatandaş ilk kez kendi evine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. İlk kez ev sahibi olan hak sahiplerinden Emre Kayadibi, "TOKİ İlk Evim projesinden evim çıktı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bugün de anahtarımızı teslim almaya geldik. Biraz heyecanlıyız ama daha çok sevinç var" dedi.

Aylin Ulusoy ise "Yaşadığım yerde bir evim olduğu için çok mutluyum. Geldim, gözlerimle evimi de gördüm. Evimizi gezdik, şu ana kadar hiçbir eksiği yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bu imkanı kullanarak ilk defa ev sahibi oldum. Kuraya genç kategorisinden yazılmıştım" ifadelerini kullandı.

Projeye ilişkin bilgi veren İnşaat Kontrol Mühendisi Yasin Türkmen de konutların planlanan süreden kısa bir zamanda tamamlandığını belirterek, "Sulusaray beldesi 177 sosyal konut projesi kapsamında yapılan konutlarımızın teslimatlarını yapmaya başladık. Bu projede 3+1 50 daire ve 2+1 128 daire olmak üzere toplam 177 dairemiz bulunmakta. Dairelerimiz 4 katlı olarak inşa edildi ve toplam 11 bloktan oluşmaktadır" diye konuştu.

TOKİ tarafından hayata geçirilen projeyle birlikte hem modern hem de güvenli yaşam alanlarının vatandaşlara sunulduğunu belirten yetkililer, "İlk Evim Projesi" kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de konut teslimlerinin etap etap devam edeceğini ifade etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sosyal Konut, Nevşehir, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

