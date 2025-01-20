Nevşehir\'de Toplu Taşıma İle Troy Kart Dönemi Başladı

Yerel

Nevşehir şehir merkezinde toplu taşımada hizmet veren özel halk otobüslerinde Troy özellikli banka ve kredi kartı, ön ödemeli kartlar ile ödeme dönemi başladı.

Yerli ödeme sistemi Troy ile ödeme Nevşehir Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren özel halk otobüslerinde kullanılmaya başladı. Yerli ödeme yönteminin özel halk otobüslerinde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte Türkiye genelinde toplu taşıma da Troy Kart kullanılan sayılı şehirlerden birisi de Nevşehir oldu.

Toplu Taşımada Troy Kart kullanan yolcular; kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde Troy kartlarıyla ödemelerini yapabiliyor. Troy özelliği olan kartların kullanılmaya başlanmasıyla birlikte ulaşım hizmetlerinde ödeme çeşitliliğini artırılarak vatandaşlarımıza ödeme kolaylığı sağlanıyor. - NEVŞEHİR