Nevşehir Emniyeti araç filosuna 6 araç daha ekledi - Son Dakika

Yeni araçların hizmete girmesi dolayısıyla Nevşehir Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törende kurban kesilerek dua edildi. Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay; hizmete giren yeni araçların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü araç filosuna 6 araç daha ekledi.

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