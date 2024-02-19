Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda Ocak Ayı İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda Ocak Ayı İstatistikleri Açıklandı

Nevşehir Kapadokya Havalimanı\'nda Ocak Ayı İstatistikleri Açıklandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yayınlanan istatistiklere göre, Ocak ayında Nevşehir'de 29 bin 738 yolcuya hizmet verildi. Kapadokya Havalimanı'nda ise 826 uçak seferi gerçekleştirilerek 29 bin 738 yolcu taşındı. Ayrıca, taşınan yük miktarı 261 ton olarak belirlendi.

19.02.2024 12:49  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın Ocak ayı uçuş ve yolcu istatistikleri Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından açıklandı. Yayınlanan istatistiklere göre Ocak ayında Nevşehir'de 29 bin 738 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kapadokya Havalimanı'nın hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre; Kapadokya Havalimanı'nda 826 uçak seferi ile 29 bin 738 yolcu uçtu. Yapılan açıklamada ayrıca taşınan yük miktarı ise, 261 ton olarak belirlendiği bildirildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Nevşehir Kapadokya Havalimanı, Kapadokya, Nevşehir, Ulaşım, Havacılık, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda Ocak Ayı İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:36:54. #1.13#
SON DAKİKA: Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda Ocak Ayı İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement