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Nevşehir Kültür Yolu Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor

NEVŞEHİR - Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci durağı olan Nevşehir, festivalin ikinci gününde birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Nevşehir'de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahne alan Türk pop müziğinin sevilen sesi Buray'ı izlemek için binlerce hayranı Göreme Festival Alanı'na akın etti. Nevşehir Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Göreme Festival Alanı'nda kurulan sahnede hayranlarıyla buluşan Buray'a ilgi büyüktü. Binlerce müzikseverin katıldığı konserde Buray, repertuvarında; Kimsenin Suçu Yok, Sen Sevda mısın?, Tac Mahal, Olmuşum Leyla, Deli Kız, Senin Yüzünden ve İstersen gibi sevilen şarkılarıyla beraber Ah Yalan Dünya, Leylim Ley, Yekte gibi sevilen türkülere de yer verdi. Buray, Sevdalar Sevdalar şarkısını söylemeden önce birkaç büyük topu sahneden dinleyicilerine fırlattı, izleyiciler topu yere düşürmeden birbirlerine atarak eğlendiler. Buray konser sonunda yaptığı konuşmada, "Öncelikle bizi sizlerle buluşturan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, burada emek veren, görev yapan dostlarımıza kocaman bir alkış rica ediyorum ve alkışların en büyüğü de sizlere gelsin" dedi.

Festival süresince birbirinden önemli isimlerin söyleşileri de Nevşehirliler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı Züleyha Ortak'ın sunumuyla gerçekleşen 'Sınırsız Sohbetler' programı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde Klinik Psikolog ve Yazar Beyhan Budak'ı ağırladı. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunları ve performansları da festivalde yer alıyor. Festivalin ikinci gününde İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen 80 Günde Devr-i Alem isimli tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu. Çocuk Köyü'nde gerçekleşen Karagöz Hacivat Kukla Yapım Atölyesi ve Uçurtma Atölyesi'nde çocuklar yeni bilgi ve beceriler edindi. Yaşayan Miras Müzesi'nde Geleneksel El Sanatları Atölye Çalışmaları, Avanos'ta ise çömlek ve ebru atölyesi katılımcılara eğlenceli saatler yaşattı. Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'nde gerçekleşen etkinlikte, Kitre Bebek sanatçısı Sibel Radiye Gül ise Kitre bebeklerle Anadolu hikayelerini anlattı.

Avanos Amfi Tiyatro Önünde kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı 'Çocuk Köyü' ile çocuklar gönüllerince eğleniyor. Çocuklar festivalin ikinci gününde çocuk tiyatrosu Cocomelon ve dans eden kukla gösterisi etkinlikleriyle keyifli zamanlar geçirdi. 'Özgür Özgülgün ile Çocuklara Masallar' etkinliğine de minikler büyük ilgi gösterdi. 9 gün boyunca çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları festival boyunca çocuk köyünde olacak.