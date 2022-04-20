Nevşehir Radyo Mega Genel Yayın Yönetmeni Çallı'dan Rektör Aktekin'e ziyaret - Son Dakika

Nevşehir Radyo Mega Genel Yayın Yönetmeni Tülay Çallı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i makamında ziyaret eden Radyo Mega Genel Yayın Yönetmeni Tülay Çallı, alanında uzman programcılarıyla yayın yapan Radyo Mega olarak yürüttükleri çalışmalar ve yayın akışı hakkında Rektör Aktekin'e bilgi verdi. Kurum olarak ilkeli, doğru, seviyeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla mesleğini icra ederek şehrin entelektüel hayatına katkıda bulunan tüm basın mensuplarını önemsediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, bu çerçevede toplum yararına ortaya konulacak her türlü çalışma ve faaliyetleri desteklediklerini söyledi. Rektör Aktekin ayrıca, ziyaretlerinden dolayı Genel Yayın Yönetmeni Tülay Çallı'ya teşekkür etti. - NEVŞEHİR