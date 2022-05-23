Nevşehir Valisi Becel: "Mutfak, kültürümüzün ayrılmaz bir parçası"

21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı haftası etkinlikleri çerçevesinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' konulu panel düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kongre merkezi Karavezir salonunda yapılan panele Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, İl Jandarma komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, NEVÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Aydın, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Sormaz, Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Esat Özata'nın yanı sıra öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Panelin açılışında konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "Zengin bir coğrafyada yaşadığımızı belirterek, kadim bir medeniyetin mirasçılarıyız" dedi. Vali Becel; "Mutfak, kültürümüzün ayrılmaz bir parçası. Sahip olduğumuz bu zenginlikleri hem gelecek nesillere aktarmak, hem dünyaya tanıtmak bu çalışmaların temel fikriyatını oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"Mutfak da turizmin bir parçası"

Turizmi gastronomiden ayırmamın mümkün olmadığını söyleyen Vali Becel; "İçinde yemeğin ve gastronominin olmadığı bir turizm faaliyeti maalesef eksik kalıyor. İnsanlar bir yeri ziyaret ettiklerinde önceden ne yiyeceklerine, ne içeceklerine dijital verileri kullanarak bir hazırlık yapıyorsunuz. Bununla ilgili geliştirilen sosyal medya platformları da gelecek olan misafirlere bir kolaylık sağlama açısından destek veriyor. Nevşehir'in ve iç Anadolu bölgesinin az olduğu düşünülen yemek sayısının aslında çok olduğunu bu vesile ile görmüş oluyoruz" diye konuştu. Nevşehir'de coğrafi işaret almış ürünlerin sayısının her geçen gün arttığını söyleyen Becel; "Bu konuda da detaylı çalışmalar yürütüyoruz. Coğrafi işaret almış ürünlerin sergilenmesine ve bu çalışmaların devam etmesini arzu ediyoruz. Kabak çekirdeği, kaymaklı kaymağı, testi kebabı, Derinkuyu kuru fasulyesi gibi coğrafi işaretli ürünlerimiz var. Ayrıca bu bölge üzümleriyle ünlü bir bölge. Üzümleriyle üretilen çok şey var" şeklinde konuştu.

Panelde konuşan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin de; "Asırlık tarifleri geleceğe iz bırakan yaklaşımı, kaliteli malzemeleri, özünde katıksız olması, sürdürülebilirliği, dünya beslenme trendlerine uygunluğu ve bin yılı aşan kültürü ile kadim Türk Mutfağı uluslar arası ölçek de geniş kitlelere duyurulması gereken bir ilkeyi barındırmaktadır. Anadolulun binlerce yıl öncesine uzanan köklü tarihinden beslenen Türk yemekleri, Orta Asya ve Anadolu topraklarının sunduğu ürünlerindeki çeşitlilik ile Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukların saraylarında gelişen ve çeşitli tatlarla şekillenmiş ve bu gün ki mutfak kültürümüz oluşmuştur. Sahip olduğumuz bereketli coğrafyanın ve çeşitliliğinin verdiği zengin flora Türk mutfağının yapısında belirleyici rol oynamaktadır" dedi. NEVÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr. Şule Aydın moderatörlüğünde düzenlenen 'Asırlık tariflerle Türk Mutfağı' konulu panelde; Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Sormaz, Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr.Üyesi Esat Özata sunumlarıyla Türk Mutfağı hakkında katılımcılara bilgi aktardı. Panel katılımcılara aşure ikramıyla son buldu. - NEVŞEHİR