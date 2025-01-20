Nevşehirli Çocuklar 'Rafadan Tayfa Kapadokya' Filmiyle Yeniden Buluşacak - Son Dakika
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Nevşehirli Çocuklar 'Rafadan Tayfa Kapadokya' Filmiyle Yeniden Buluşacak

Nevşehirli Çocuklar \'Rafadan Tayfa Kapadokya\' Filmiyle Yeniden Buluşacak

Nevşehir Belediyesi, yarıyıl tatili hediyesi olarak 'Rafadan Tayfa Kapadokya' sinema filminin ikinci gösterimini gerçekleştirecek. 21 Ocak 2025'te, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sinema keyfi yaşayacak çocuklar, karnelerini ibraz ederek ücretsiz bilet alabilecekler.

20.01.2025 12:57  Güncelleme: 12:58
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TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rafadan Tayfa çizgi filminden uyarlanan 'Rafadan Tayfa Kapadokya2 sinema filmi, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın yarıyıl tatili hediyesi olarak 2. Defa Nevşehirli çocuklarla buluşacak.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın yarıyıl tatil hediyesi olarak Nevşehirli çocuklara hediye ettiği animasyon filminin hafta sonu yapılan gösterimine öğrenciler ve veliler büyük ilgi gösterdi. Sanatsal ve kültürel birçok etkinlik düzenleyerek farkındalık oluşturan Nevşehir Belediyesi'nin sinema etkinliğinde 500'den fazla çocuk Nevşehir Belediyesi'nin misafiri olarak sinema salonunda bir araya gelmişti. Hayatında ilk defa sinema salonuna gelen çocukların heyecanları görülmeye değer samimi görüntüler oluştururken 'Rafadan Tayfa Kapadokya' Filmi Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla ikinci kez çocuklarla buluşacak.

21 Ocak 2025 Salı günü saat 11.00'de Nevşehirli çocuklara ikinci gösterimi yapılacak olan 'Rafadan Tayfa Kapadokya' Filmi seyretmeyen çocuklar için perdelerini tekrar açacak. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ne giderek karnelerini ibraz eden çocuklar biletlerini alarak filmi ücretsiz seyredebilecek. Çocuklar sınırlı sayıda ki biletleri Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nden alabiliyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nevşehirli Çocuklar 'Rafadan Tayfa Kapadokya' Filmiyle Yeniden Buluşacak - Son Dakika

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